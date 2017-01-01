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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Kars'taki terör saldırısı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:22

ERZURUM (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütüne yönelik operasyon çerçevesindeki arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, şehit düşen 2 jandarma uzman çavuşun naaşı, törenle memleketlerine gönderildi.

Jandarma özel harekatçı (JÖH) şehit uzman çavuşlar Tekin Tekin (26) ve Hüseyin Emre Kul'un (23), Türk bayraklarına sarılı naaşları, Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanlığındaki işlemlerin ardından ambulanslarla Erzurum Hava Meydan Komutanlığına getirilip katafalka konuldu.

Buradaki törende İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın dua etmesi sonrası şehitler için helallik alındı.

Şehitlerin naaşı, tören mangasındaki askerlerce katafalktan alınıp bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağa konularak memleketlerine uğurlandı.

Her ikisi de bekar olan şehitlerden Kul'un cenazesi baba ocağı Kahramanmaraş'a, Tekin'in naaşı ise memleketi Bitlis'e yollandı.

Törende, bazı askerler törene katılan ve duygusal anlar yaşayan şehit yakınlarına sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın da katıldığı törende, il protokolü, askeri erkan ile şehit yakınları da hazır bulundu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, dün, JÖH timlerince, Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe - Madur bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında, Madur bölgesinde gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu uzman çavuşlar Tekin Tekin ve Hüseyin Emre Kul, şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı.

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