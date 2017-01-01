26 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Evinin sundurmasında mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:23
Evinin sundurmasında mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

ANTALYA (AA) - Antalya'da çıktığı iki katlı evin giriş kapısının üzerindeki sundurmada mahsur kalan down sendromlu genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sedir Mahallesi'ndeki il özel idare lojmanlarında, iki katlı evin ikinci kat penceresinden, giriş kapısının üzerindeki sundurmaya çıkan 20 yaşındaki down sendromlu Ahmet Yücedağ, burada mahsur kaldı.

Gencin yardım istediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sepet ile Yücedağ'ı indirdi. Olay yerine gelen ambulanstaki bir sağlık görevlisi de Yücedağ'ı "Sakin ol bir tanem. Kıpırdama yerinden canım." diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Ambulans ekiplerine ayağının ağrıdığını söyleyen Yücedağ, ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Bu sırada evin alt katında bulunan ve kuzeni olduğu öğrenilen genç kız ise polis ekiplerinin haber vermesiyle durumun farkına vardı. Kuzeni, annesinin işe gittiğini belirterek Yücedağ'ı kendi evlerine götürdü.

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