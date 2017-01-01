Önce nefes egzersizi yapıp sonra sınava girdiler

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ANTALYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk oturumu tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da yapıldı.

Muratpaşa ilçesinde bulunan Melahat Faraçlar Ortaokulu öğrencileri saat 09.00'da başlayan merkezi ortak sınav için yaklaşık 45 dakika öncesinde okullarına geldi.

Okul bahçesinde halka oluşturan yaklaşık 180 öğrenciye önce rehber öğretmenler tarafından nefes çalışması yaptırıldı. Ardından gevşeme hareketi yaptırılan öğrencilerin güçlü şekilde çığlık atmaları istenildi. Oldukça neşeli geçen çalışma sonrasında öğrenciler sınav için sınıflarına geçti. Öğrenciler, ilk oturumun ardından verilen arada da bardaklarla motivasyon artırıcı oyunlar oynadı.

Melahat Faraçlar Ortaokulu Müdürü Coşkun Deniz Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki tecrübelerinden öğrencilerin sınava girerken çok stresli olduklarını, konsantrasyonda sıkıntı yaşadıklarını gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimizle toplantı yaptık, 'Streslerini azaltmak için neler yapabiliriz?' diye değerlendirdik. Sonucunda 'Nefes egzersizleri yapalım' dedik. Aralardaki 20 dakikalar da çok önemli. Bu aralarda çocuklar bir soruyu yapamasalar bile birbirleriyle konuşuyor ve sıkıntı yaşıyorlardı. Aralarda öğrencilerimizin soru düşünmemelerini sağlamak amacıyla bir takım etkinlikler düzenledik. Amacımız burada çocuklarımızın sınava mutlu girmeleri, konsantrasyonu, moral düzeyi yüksek girmeleri."

Okul kapısının önünde sınava giren oğlunu bekleyen Özlem Gaffaroğlu da çocuğunun yılın başından bu yana sürekli çalışma halinde olduğunu anlattı. Gaffaroğlu, "Okul ve etüt birlikte devam etti. Ben çok heyecanlıyım, oğlum daha sakin. İnşallah tüm çocuklarımız istedikleri okullara girerler." diye konuştu.

Oğlunu sınava getiren Sema Eken ise "Çalıştı, hazırlıklı, ama bilmiyorum ne olacak." dedi. Sınava giren Hasan Eken de "Çok çalıştım, inşallah karşılığını alırım." diye konuştu.

Antalya'da 19 ilçede 445 okulda 31 bin 357 öğrencinin merkezi ortak sınava gireceği bildirildi.



