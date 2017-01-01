Cezaevinden çıktı motosiklet çalarken yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı suçundan girdiği cezaevinden tahliye edilen kişi, motosiklet çalarken suçüstü yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Çamlıtepe Mahallesi'nde bir motosikleti çalmak isteyen M.M.B'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının "motosiklet hırsızlığı" suçundan girdiği cezaevinden 3 gün önce tahliye olduğu belirlendi.
Hırsızlık zanlısı M.M.B'nin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.