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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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"Demek ki garibanmışım Allah herkesi karşıma çıkarttı"

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:09
"Demek ki garibanmışım Allah herkesi karşıma çıkarttı"

KONYA (AA) - Konya'da, eşi kanser hastası olduğu için el arabasıyla günde 12 saat çöp konteynerlerinden topladığı kartonları 15 liraya satarak evinin geçimini sağlayan Zeycan Gül, kendisine yardım etmek isteyenleri görünce, "Demek ki garibanmışım, Allah herkesi karşıma çıkarttı." dedi.

Eşi Hüsnü Gül (66) kolon kanseri olduğu için çalışamayan, yetişkin 7 çocuğu olan 61 yaşındaki Gül, romatizma ve bel fıtığı rahatsızlığına rağmen, "çek çek" diye tabir edilen el arabasıyla çöp konteynerlerinden karton topluyor.

Yaşam hikayesi ve çalışma azmi, AA'nın "Ekmeğim olursa yerim olmazsa Allah'a şükreder yatarım" başlıklı haberiyle basında ve sosyal medyada yer alan Zeycan Gül'e yardım eli uzandı. Devlet ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra vatandaşlar Gül'e maddi ve manevi destek sağlamak için harekete geçti. Sosyal medya hesaplarında ise Zeycan Gül'e birçok destek mesajı paylaşıldı.

- "Kendisini yalnız bırakmayacağız"

Türk Kızılayı Konya Şube Müdürü Osman Haklı, durumundan haberdar oldukları Gül'ü ziyaret edip, ihtiyaçlarının tespit edildiğini söyledi.

Sağlık ve konaklamayla ilgili sorunların çözümü için vakit kaybetmek istemediklerini aktaran Haklı, "Devlet kurumlarıyla irtibata geçiyoruz. Bundan sonra Zeycan annenin biz de birer evladıyız. Kendisini yalnız bırakmayacağız. Bundan sonra daha rahat bir ortam, sağlıklı şekilde yaşamaları için Türk Kızılayı olarak elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

- "Rüyamda görsem böyle olacağını düşünmezdim"

Yaşadıkları karşısında şaşıran Gül ise "çek çek" diye tabir edilen el arabasıyla çöp konteynerlerinden karton toplayan kendi halinde bir kadın olduğunu dile getirdi.

"Bugüne kadar hiç 'Niye ben bunu yapıyorum? Niye şu zengin de ben değilim' düşüncesiyle hareket etmedim. Ne yapayım? Ne verirsen sana şükür olsun Allah'ım dedim." ifadelerini kullanan Gül, şöyle devam etti:

"Akşama kadar bir ekmek peşinde olan bir kadınım. Benden haberdar olan çıkıp geldi. Onlar benim elimden tuttu, Allah da onlarınkinden tutsun. Rüyamda görsem böyle olacağını düşünmezdim. Demek ki garibanmışım, Allah herkesi karşıma çıkarttı. Kilolarca yükle 15 lira için dünyaları dolanırım. Ekmeğimin peşindeyim. Sürekli şükreder, vazgeçmem. Ne olursa olsun önce herkese sonra kendi aileme dua ederim. Demek ki kalbim temiz, kimseye bir kötülüğüm olmamış ki bugün herkes buraya geliyor. Bir parça ekmek elime düştüğünde binlerce şükreden biriyim."

Tedavisi süren Hüsnü Gül, yardımseverlerin desteğiyle artık eşi de rahat edeceği için mutlu olduğunu bildirdi.

- "Ekmeğim olursa yerim, olmazsa Allah'a şükreder yatarım" cümlesiyle dikkati çekmişti

Konya'da, Zeycan Gül'ün, "Alnımın teriyle, kimseye muhtaç olmadan yaşıyorum. Aç da susuz da kalsam kimseye 'Bana bir parça ekmek ver' demem. Ekmeğim olursa yerim, olmazsa Allah'a şükreder yatarım. Fakirim ama çok şükür karnımı doyuruyorum. Hayatımdan memnunum. Halime şükretmezsem Allah'a hesabını veremem. Rabbim ne verdiyse çok şükür. Kocam iyi olsun, başka bir şey istemem." cümleleri herkesi etkilemişti.

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