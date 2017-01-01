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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Bingöl'deki terör operasyonu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:18

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin arından 5 kişi serbest bırakılırken tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen aralarında Seyrantepe Mahalle Muhtarı A.Y. ile Kızılağaç Köyü Muhtarı T.B'nin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.


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