Toprağa gizlenen patlayıcı ve mayına droneli çözüm

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 2 lise öğrencisi, toprağa saklanan patlayıcı, silah ve mühimmat gibi metallerin havadan tespit edilerek güvenlik güçlerine yardımcı olunması amacıyla "Drone ile Metal Tarama Cihazı" üretti.

Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik ve Elektronik Teknolojisi öğretmeni Yunus Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul olarak bir süre önce TÜBİTAK desteğinde Malatya'da düzenlenen "48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"na katıldıklarını anımsattı.

Yarışmaya, bölge genelinde 100 eserin katıldığını anlatan Özen, aralarında Tunceli'nin "Drone ile Metal Tarama Cihazı" projesinin de bulunduğu 17 eserin alanlarında bölge birinciliğine layık görüldüğünü ve Ankara'daki final yarışmasına katılmaya hak kazandığını ifade etti.

Özellikle terörle mücadele konusunda güvenlik güçlerine büyük destek sağlayabilecek projelerin, kendisinin danışmanlığında 2 öğrenci tarafından hazırlandığını belirten Özen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dronenin altına metal tarama dedektörü yerleştirdik. Projemiz yarışmada bölge birincisi oldu. 8 Mayıs'ta Ankara'da final sergisi olacak. Bu final sergisinde başarılı olursak Türkiye'de dereceye girmiş bir proje olacak. Daha önce yapılmamış bu projeyi geliştirdiğimizde güvenlik güçlerine artı özellikler katacak. Projemizi geliştirmek istiyoruz. Projemiz, daha uzun süre havada kalan droneler geliştirildiğinde ve daha hassas dedektörler yapıldığında çok büyük özellikli bir proje olacaktır."

- Projeyi geliştirmek için destek istiyorlar

Özen, projeyi güvenlik güçlerine yardımcı olmak için geliştirdiklerini ifade ederek, "Projeyi zor şartlar altında gerçekleştirdik. Umarım bu şartlar düzelir ve yeterli desteği görebiliriz." dedi.

Projeyi hazırlayan öğrencilerden Uğur Yılmaz Karataş da projeyi arkadaşı Belkin Gölçayır ile hazırladıklarını ve amaçlarının insanlığa yararlı cihaz geliştirmek olduğunu belirtti.

Projenin geliştirilebilir olduğunu vurgulayan Karataş, şunları söyledi:

"Sarp alanlarda, dağlık kesimlerde dolaşması zor yerlerde askerlerimizin metal taramalarına yardımcı olmak için bu projeyi yaptık. Bu proje geliştirilebilir proje olduğu için yardım alabilirsek daha da geliştirebiliriz. Ankara'da birinci olabilirsek bu projeyi daha ileri boyuta taşıyabiliriz."

- Toprak altındaki patlayıcılar, dedektör aracılığıyla belirleniyor

Proje hakkında bilgi veren Belkin Çölçayır da şunları aktardı:

"Dronenin altına yerleştirdiğimiz metal dedektörü sayesinde algılanan mayın, patlayıcı, silah ve mühimmat gibi metaller, sesli, ışıklı ve titreşimle droneyi kumanda eden kişiye gönderebilir ve bu kumanda da görülen metal cisimler en kısa sürede bulunup gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayabiliriz. Bu geliştirilebilir bir proje. Yaptığımız metal dedektörü ile toprağın 30 santimetre altını görebilirsiniz. Bu geliştirilerek toprağın 1,5 metre altı görülebilir ve metale daha çok duyarlı hale getirilebilir."

Terörle mücadeleye büyük katkı sağlayacak projenin güvenlik güçlerince kullanılması halinde mayın, patlayıcı, silah ve mühimmat gibi metaller, drone ile havadan tespit edilecek.

Proje ile müdahale edilmesi daha kolay olacak bu tür olaylarda, özellikle patlayıcı ve mayınların can kaybı ve yaralanmaya yol açmasının önüne geçilecek.