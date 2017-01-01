Balıkçıl kuşunun gagaladığı gözü 46 yıl sonra ışığa kavuştu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaşayan Adnan Gençaslan'ın 11 yaşındayken balıkçıl kuşu tarafından gagalanan ve görme yetisini kaybeden sol gözü, 46 yıl sonra ışığa kavuştu.

Gençaslan, çocukken ağabeyinin eve getirdiği balıkçıl cinsi kuşla oynarken kuşun sol gözünü gagalaması sonucu görme yetisini kaybetti.

Bir ameliyat geçiren ancak yeniden göremeyen 57 yaşındaki Gençaslan, kentteki özel bir hastanede 46 yıl sonra Prof. Dr. Abdullah Özkırış tarafından tekrar ameliyat edildi. İşçi emeklisi Gençaslan'ın sol gözü ameliyatın ardında yeniden görmeye başladı.

Tek gözü görmediği için hayatının olumsuz etkilendiğini anlatan Gençaslan, bir akrabasının tavsiyesi üzerine Prof. Dr. Özkırış’a ilk kez 2009 yılında muayene olduğunu belirtti.

Muayenenin ardından bir operasyon geçirdiğini ve gözünün biraz gördüğünü anlatan Gençaslan, şöyle konuştu:

"Çocukluğumda ve gençliğimde birçok doktora gittim ancak o günün imkanlarıyla yeniden ameliyat olamadım. Zaten ameliyat olsam da gözüm yeniden açılmayacaktı. Yıllar sonra Abdullah Hoca ile tanıştım. Bana, yapacağı iki ameliyatın ardından yeniden görebileceğimi söyledi. Dünyalar benim oldu. Doktoruma ve ekibine çok teşekkür ediyorum."

Prof. Dr. Özkırış ise 2009'da yaptığı ameliyatın ardından Gençaslan'ın kapanmaya başlayan sol gözünü yeniden ameliyat ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Mikrocerrahi tekniğiyle yapılan 3 işlem yaklaşık yarım saat sürdü. Yaptığımız ilk ameliyat sonrasında hastamızın gözü yüzde 10 görmeye başlamıştı. Son yaptığımız ameliyatla yüzde 50’nin üzerinde görme yetisi oluştu. Önceden bu hastalara müdahale edilemiyordu. Artık bu tür hastaların gözlerini ameliyat edebiliyoruz. Retina sağlam olduğu sürece ameliyatların yüzde 90'ı başarıyla sonuçlanıyor, hastalar ışığı gördüğü müddetçe ümitlerini kesmemelerini tavsiye ediyoruz."