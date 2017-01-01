26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Balıkçıl kuşunun gagaladığı gözü 46 yıl sonra ışığa kavuştu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:47
Balıkçıl kuşunun gagaladığı gözü 46 yıl sonra ışığa kavuştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaşayan Adnan Gençaslan'ın 11 yaşındayken balıkçıl kuşu tarafından gagalanan ve görme yetisini kaybeden sol gözü, 46 yıl sonra ışığa kavuştu.

Gençaslan, çocukken ağabeyinin eve getirdiği balıkçıl cinsi kuşla oynarken kuşun sol gözünü gagalaması sonucu görme yetisini kaybetti.

Bir ameliyat geçiren ancak yeniden göremeyen 57 yaşındaki Gençaslan, kentteki özel bir hastanede 46 yıl sonra Prof. Dr. Abdullah Özkırış tarafından tekrar ameliyat edildi. İşçi emeklisi Gençaslan'ın sol gözü ameliyatın ardında yeniden görmeye başladı.

Tek gözü görmediği için hayatının olumsuz etkilendiğini anlatan Gençaslan, bir akrabasının tavsiyesi üzerine Prof. Dr. Özkırış’a ilk kez 2009 yılında muayene olduğunu belirtti.

Muayenenin ardından bir operasyon geçirdiğini ve gözünün biraz gördüğünü anlatan Gençaslan, şöyle konuştu:

"Çocukluğumda ve gençliğimde birçok doktora gittim ancak o günün imkanlarıyla yeniden ameliyat olamadım. Zaten ameliyat olsam da gözüm yeniden açılmayacaktı. Yıllar sonra Abdullah Hoca ile tanıştım. Bana, yapacağı iki ameliyatın ardından yeniden görebileceğimi söyledi. Dünyalar benim oldu. Doktoruma ve ekibine çok teşekkür ediyorum."

Prof. Dr. Özkırış ise 2009'da yaptığı ameliyatın ardından Gençaslan'ın kapanmaya başlayan sol gözünü yeniden ameliyat ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Mikrocerrahi tekniğiyle yapılan 3 işlem yaklaşık yarım saat sürdü. Yaptığımız ilk ameliyat sonrasında hastamızın gözü yüzde 10 görmeye başlamıştı. Son yaptığımız ameliyatla yüzde 50’nin üzerinde görme yetisi oluştu. Önceden bu hastalara müdahale edilemiyordu. Artık bu tür hastaların gözlerini ameliyat edebiliyoruz. Retina sağlam olduğu sürece ameliyatların yüzde 90'ı başarıyla sonuçlanıyor, hastalar ışığı gördüğü müddetçe ümitlerini kesmemelerini tavsiye ediyoruz."

İLGİLİ HABERLER
Kayserispor Başkanı Erol Bedir:
YEREL

KAYSERİSPOR BAŞKANI EROL BEDİR:
Develi'de Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı
YEREL

DEVELİ'DE KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI
Develi'de Trafik Haftası toplantısı yapıldı
YEREL

DEVELİ'DE TRAFİK HAFTASI TOPLANTISI YAPILDI
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Anbar'da 260 dairelik konutların temeli 28 Nisan günü atılacak
YEREL

ANBAR'DA 260 DAİRELİK KONUTLARIN TEMELİ 28 NİSAN GÜNÜ ATILACAK
Metamfetamin operasyonu: 2 gözaltı
YEREL

METAMFETAMİN OPERASYONU: 2 GÖZALTI
Kayseri Altın Çınar Film Festivaline doğru
YEREL

KAYSERİ ALTIN ÇINAR FİLM FESTİVALİNE DOĞRU
Depresyondan kurtulmak isteyenlere 'Termal' çözüm
YEREL

DEPRESYONDAN KURTULMAK İSTEYENLERE 'TERMAL' ÇÖZÜM
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarparak durabildi
YEREL

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ
ERÜ Hastanelerine &quot;Kornea Bankası&quot; Kurulma Çalışmaları Sürüyor
YEREL

ERÜ HASTANELERİNE "KORNEA BANKASI" KURULMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kayseri'de 13 eski öğretmene &quot;ByLock&quot;tan tutuklama
YEREL

KAYSERİ'DE 13 ESKİ ÖĞRETMENE "BYLOCK"TAN TUTUKLAMA
Büyükşehir çocuklara matematiği sevdirecek
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ÇOCUKLARA MATEMATİĞİ SEVDİRECEK
46 yıl sonra yeniden görmeye başladı
YEREL

46 YIL SONRA YENİDEN GÖRMEYE BAŞLADI
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:&quot;Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin yansımaları kendisini kısa sürede gösterdi&quot;
YEREL

KTO BAŞKANI MAHMUT HİÇYILMAZ:"CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMİNİN YANSIMALARI KENDİSİNİ KISA SÜREDE GÖSTERDİ"
FETÖ'den gözaltına alınan 22 eski öğretmenden 13'ü tutuklandı
YEREL

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN 22 ESKİ ÖĞRETMENDEN 13'Ü TUTUKLANDI
FETÖ sanıklarına hapis cezası
YEREL

FETÖ SANIKLARINA HAPİS CEZASI
Karaman İstikbal'ine kavuştu
YEREL

KARAMAN İSTİKBAL'İNE KAVUŞTU
Vali Kamçı halkla buluştu, sorunlarını dinledi
YEREL

VALİ KAMÇI HALKLA BULUŞTU, SORUNLARINI DİNLEDİ
Melikgazi'ye beton yollar geliyor
YEREL

MELİKGAZİ'YE BETON YOLLAR GELİYOR
ERÜ'de 'Kampüste LÖSEV' Projesi Etkinliği
YEREL

ERÜ'DE 'KAMPÜSTE LÖSEV' PROJESİ ETKİNLİĞİ
AK Parti Melikgazi Yönetim Kurulu Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
YEREL

AK PARTİ MELİKGAZİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'I ZİYARET ETTİ
Zehir tacirleri gözaltına alındı
YEREL

ZEHİR TACİRLERİ GÖZALTINA ALINDI
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Vali Kamçı Başkanlığında Toplandı
YEREL

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU VALİ KAMÇI BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI
&quot;Bayıltana kadar dövdüm&quot;
YEREL

"BAYILTANA KADAR DÖVDÜM"
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'den nükleer denizaltıdan sonra bir Kore hamlesi daha!
DÜNYA

ABD'DEN NÜKLEER DENİZALTIDAN SONRA BİR KORE HAMLESİ DAHA!

 1
  • 2 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en sağdaki kız gibi olan benim
  • 4 Leopar bu kez sert kayaya çarptı!