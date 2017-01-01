Tarımda "seferberlik" çağrısı

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, tarım sektörünün içinde bulunduğu darboğazın, günlük ve geçici politikalarla aşılmaktan öteye geçtiğini belirterek, "Artık tarımda seferberlik ilan edilmelidir." dedi.

Çandır, ATB'nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, tarım sektörünün bir taraftan genel ekonomik zorlukların etkisi altında kaldığını, diğer taraftan da kendi yapısal ve güncel sorunlarıyla baş etmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye ekonomisinin pozitif büyüdüğü, tarım sektörünün ise küçüldüğü çok nadir yıllar bulunduğunu, 2016'nın da bu nadir yıllardan biri olduğunu ifade eden Çandır, geçen yıl Türkiye ekonomisi yüzde 2,9 büyürken, tarım sektörünün yüzde 4,1 küçüldüğünü anımsattı.

Yıllardır her fırsatta tarım sektörünün Türkiye için stratejik bir sektör olduğunu söylediklerini belirten Çandır, daha fazla gecikmeden stratejik sektör tespitinin gereklerinin yerine getirilmesini beklediklerini dile getirdi. Tarım sektörünün içinde bulunduğu darboğazın günlük ve geçici politikalarla aşılmaktan öteye geçtiğini ifade eden Çandır, şöyle konuştu:

"Bu nedenlerle, artık tarımda seferberlik ilan edilmelidir. Tarımda seferberlikle, tarıma itibar kazandırmak, üretimde derinlik ve değer zinciri yaratmak, maliyet etkinliği sağlamak, arazi varlığını geliştirmek, ticari bilgi odaklı Ar-Ge ve bilişim motivasyonu sağlamak gerekmektedir. Mısırda son 16 yılda sadece bir yıl kendi ihtiyacımızı karşılayacak kadar üretebilmişiz. Kişi başına mısır tüketimimiz azalmasına rağmen ihtiyacımızın yüzde 81'ini karşılayabilmişiz. Pirinç üretimimiz artmasına karşın 16 yılda ihtiyacımızı karşılayacak düzeye ulaşmamıştır. Halen ihtiyacımızın yüzde 70'ini üretebiliyoruz. Kuru fasulyede 16 yıllık geçmişte 2002-2004 dönemi haricinde yüzde 87 oranında yeterlilik derecesine sahibiz. Bu ürünler öne çıkanlardır. Eğer tarımdaki seferberliği ihmal edersek şimdi üretimde yeterli olduğumuz ürünler için de ithalat kapısı açılacaktır."

- Canlı hayvan borsası

Son 10 yıldır kentin gündeminde bulunan canlı hayvan borsası konusunda çözüm için sona yaklaşıldığını belirten Çandır, Antalya Büyükşehir Belediyesine sunulan ortaklık kararının onaylandığını bildirdi. Çandır, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından canlı hayvan borsasını en kısa sürede kentin ve hayvancılık sektörünün hizmetine sunmayı umut ettiklerini kaydetti.

Çandır, Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) değinirken de fuarın yüzlerce yöresel ürünün ekonomiye kazandırılması için umut olduğunu söyledi. Çandır, bu yıl 8'incisi düzenlenecek YÖREX'in 13-17 Eylül 2017 tarihlerinde yapılmasının planlandığını da sözlerine ekledi.







