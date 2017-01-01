Seydikemerliler "Sırat köprüsü"nün onarılmasını istiyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir mahallenin iki yakasının bağlantısını sağlayan köprü, çökme tehlikesine rağmen vatandaşlar ve öğrenciler tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Atlıdere Mahallesi ile Sarı Süleymanlar mevkisini birbirine bağlayan ve 2002 yılında yapılan 60 metre uzunluğundaki köprü, zamanla hasar gördü. Hasarı nedeniyle yöre halkı tarafından ''Sırat köprüsü'' diye anılan köprüyü vatandaşlar hala kullanıyor. Üzerinden içme suyu borusunun da geçtiği köprünün onarılması için mahalle halkı yetkililerden yardım bekliyor.

Atlıdere Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, köprünün 2002'de İl Özel İdaresi tarafından yayaların kullanımı için yapıldığını söyledi. Eşen Çayı'nda yaşanan seller nedeniyle köprünün ayaklarının yerinden oynadığını kaydeden Güngör, köprüyü çoğunlukla orman işçileri ve öğrencilerin kullandığına işaret etti. Köprünün onarımdan geçirilmesi için kaymakamlığa dilekçeyle başvurduklarına da değinen Güngör, "İnsanlar geçerken korkuyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Canip Küçükala ise devlet-vatandaş iş birliğiyle yapılan köprünün acilen onarılması gerektiğine işaret etti.

Cihangül Küçükala da okula giden kızının köprüden geçerken tedirgin olduğunu anlattı. Küçükala, "Korkmamıza rağmen kullanıyoruz. Kızım okuldan yalnız geliyor. Ben de evin penceresinden onu gözetliyorum. Yapılırsa çok memnun olacağız." diye konuştu.



