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Şehitler son yolculuğuna uğurlanıyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:59

AĞRI (AA) - Bitlis'teki terör operasyonunda araziye döşenen patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Astsubay Emrah Çelebi, Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Naaşı Türk bayrağına sarılan şehit Astsubay Çelebi için Patnos ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'nde tören düzenlendi.

Tabuta sarılarak gözyaşı döken şehit Çelebi'nin eşi Sündüz Çelebi ve yakınlarını askeri personel teselli etti.

Şehidin 19 aylık çocuğu Miran Çelebi'nin de bulunduğu törende, şehidin eşi Sündüz Çelebi "Eşimi son bir kez daha göreyim." diyerek ağıt yaktı.

Şehit astsubay Çelebi için kılınan cenaze namazı sonrası, Patnos İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk dua okudu.

Askeri tören mangası ve vatandaşlar, daha sonra şehidin tabutunu bir süre omuzlarda taşıyıp tekbirler eşliğinde babaevinin önüne getirildi.

Helallik alınması sonrası şehit Çelebi'nin naaşı, cenaze aracı ile Sütlü Pınar Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp okunan dualarla defnedildi.

Şehidin annesi Fatma ve babası Mustafa Çelebi ile yakınları, defin sırasında ağlayarak Kürtçe ağıtlar yaktı.

Törende Çelebi'nin silah arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Şehit Çelebi'nin ablası Cemile Çelebi de şehit kardeşinin fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.

Defin esnasında fenalaşan şehidin eşi Sündüz Çelebi'ye mezarlıkta hazır bekletilen ambulanstaki sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Törene, Ağrı Vali Yardımcısı Ejder Demir, Patnos Kaymakam Vekili de olan Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, Patnos İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Durgut, Patnos Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet İmbat, Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, Dedeli Belde Belediye Başkanı Veysi Durak ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Defin işlemi sonrası şehit Emrah Çelebi'nin tabutuna sarılı Türk bayrağı Vali Yardımcısı Demir tarafından baba Mustafa Çelebi'ye verildi.

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