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KOCAELİ (AA) - TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ ve Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) iş birliğiyle düzenlenen 3. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı (İDEV) ile Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı, yarın açılacak.

KOTO Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, yarın açılacak fuarda tekstilden gelinliğe, gayrimenkulden beyaz eşyaya kadar onlarca markanın aynı çatı altında buluşacağını söyledi.

İDEV sayesinde firmaların ürünlerini doğru bir platformda tanıtma imkanı bulacağını dile getiren Alagöz, bu sayede iç tüketimin canlanarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.

Alagöz, Kocaeli'yi arz ve talebin buluşma platformu yapma vizyonu ışığında düzenlenen İDEV'in evlenecekler ve evini yenileyecekler için büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, "Evlilik hazırlıkları yapanlar için oldukça yoğun ve yorucu geçen süreci, onlarca konu başlığına ilişkin yüzlerce seçeneği tek çatı altında sunacağımız İDEV ile kolaylaştırıyoruz." diye konuştu.

Fuarda birbirinden önemli tasarımcıların koleksiyonlarının da sergileneceği aktaran Alagöz, ziyaretçilerin katılımcılar tarafından gerçekleştirilen fuara özel kampanyalardan da faydalanabileceğini vurguladı.

- "İnşaat firmaları fuara özel kampanyalar düzenleyecek"

Alagöz, İDEV ile eş zamanlı olarak Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı'nı da düzenlediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gayrimenkul konusunda özellikle Kocaeli'de son dönemde yaşanan bir hareketlilik var. Turizm alanında sayfiye olarak nitelendirilen konut ve villa projelerinin sayısı her geçen gün hızla artıyor. Gerek yurt içi gerek yurt dışından ciddi talep var. Biz de bu doğrultuda birbirini destekleyen iki fuarı aynı çatı altında eş zamanlı olarak düzenliyoruz. Böylece, ev alacak ziyaretçilerimiz İDEV Fuarı'nda birbirinden modern konut, villa, iş yeri ve rezidans projelerini inceleme imkanı bulacak. Kocaeli ve çevresinde üretim yapan müteahhitlik firmaları fuara özel kampanyalar düzenleyecek."

KOTO Başkanı Necmi Bulut ise başta Kocaeli olmak üzere Doğu Marmara'nın fuar merkezi olması noktasında yaptıkları çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini aktardı.

Her yıl bir önceki fuarda edindikleri tecrübe ışığında eksiklerini tamamlamaya ve fuarlara yenilikler kazandırmaya gayret ettiklerini dile getiren Bulut, fuarda bu yıl da ziyaretçileri pek çok önemli etkinliğin beklediğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da katıldı.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuarlar, 27-29 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.



