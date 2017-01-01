Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

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MERSİN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde başlatılan operasyon kapsamında Mersin, Osmaniye ve Hatay'da 35 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yapılanma içerisinde oldukları tespit edilen çeşitli mesleklerden 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezi ve Tarsus ilçesinde yaptıkları operasyonlarda şüphelilerden E.K, A.Y, M.Ç, D.K, A.S, A.O, M.D, M.K. ve M.H. gözaltına alınırken, M.N. isimli şüphelinin ise Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmadan dolayı tutuklu olduğu öğrenildi.

Diğer 7 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Osmaniye'de de çeşitli mesleklerden 9 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hatay'da ise İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda da 17 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan firari 19 kişinin arandığı, aynı soruşturma kapsamında da geçtiğimiz aylarda toplam 41 kişinin tutuklandığı bildirildi.