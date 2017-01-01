Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlılara yönelik dört ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda O.S. (24), Y.K. (19), K.K. (22) ve Ö.K. (19) gözaltına alınırken, yapılan üst aramalarında zanlıların üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlılardan K.K. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" iddiasıyla mahkemeye çıkarılan O.S. (24) ve Y.K. (19) tutuklandı, Ö.K. (19) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



