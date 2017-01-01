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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Şırnak'ta "Merkezim Her Yerde" projesi başlatıldı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:37

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde köylerden getirilen öğrenciler, spor etkinliklerine katılıyor.

Uzak köy, mahalle ve mezralarda oturan gençlerin, gençlik merkezlerini tanıması ve etkinliklerinden yararlanması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında, Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü görevlileri, Çukurca köyündeki ortaokuldan 20 öğrenciyi Silopi'ye getirdi.

Gençlik Merkezindeki etkinliklere katılan öğrenciler, daha sonra götürüldükleri şehir stadında da sportif faaliyetlerde yer aldı.

Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Adil Özer, projeyle köylerdeki gençleri ilçe merkezine getirerek sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerden faydalanmalarını sağladıklarını söyledi.

İlçeye bağlı 30 köydeki gençleri projeden faydalandıracaklarını dile getiren Özer, "Müdürlüğümüze ait araçlarla köyden çocukları alıp getiriyoruz. Okuldaki sosyal ve sportif faaliyetlere katıyoruz." dedi.

Öğrenciler de proje sayesinde faaliyetlere katılmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

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