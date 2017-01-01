Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

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KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Ankara merkezli operasyon kapsamında, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Kırıkkale, Niğde ve Yozgat'ta 82 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseri'de hakkında gözaltı kararı verilen farklı meslek gruplarından 94 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenlendi. Zanlılardan 43'ü gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde aramalar sürüyor. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Sivas'ta operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. İkametlerinde arama yapılan zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında Kırıkkale'de 13, Yozgat'ta 7 zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Niğde'de 6 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Nevşehir'de ise hakkında yakalama kararı bulunan 19 zanlının, daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunduğu belirlendi.