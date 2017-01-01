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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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"Fizyo-trak" fizik tedaviyi kolaylaştıracak

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:02
"Fizyo-trak" fizik tedaviyi kolaylaştıracak

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencilerinin felçli ve fizik tedavi ihtiyacı duyan hastalar için yaptıkları "Fizyo-trak" üretim için firmalardan teklif bekliyor.

Üniversitenin Ar-Ge ve Bilişim Topluluğunca, Balkan Yerleşkesi'ndeki yaşam merkezinde ROBOTRAK Yarışması düzenlendi.

Çizgi izleyen, mini sumo, sumo, serbest, labirent ve hızlı çizgi izleyen kategorilerinde lise ve üniversite öğrencilerinin 150 robotu hünerlerini sergiledi.

Yarışmadaki, İpsala Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü öğrencilerinin felçli ve fizik tedavi ihtiyacı duyan hastalar için ürettiği el egzersiz aparatı "Fizyo-trak" dikkat çekti.

Fizyo-trak ekibinden üniversite öğrencisi Mücahit Kuralay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık alanında kullanılması amacıyla giyilebilir mekatronik iskelet destek sistemi yaptıklarını söyledi.

Bu aparat sayesinde fizik tedavi gören hastaların hastaneye gitmeden istedikleri yerde tedavi uygulayabileceklerini ifade eden Kuralay, "Çalışmamazı el üzerine yaptık. Üründe dört çubuk mekanizması kullandık ve pille çalışıyor. El kaslarının çalışmasına yardımcı olan bir ürün. Ürünü tıp fakültesinden danışman hocalarımızın yönlendirmesiyle altı ayda yaptık." diye konuştu.

Elinde hareket problemi olan hastaların doktor gözetiminde elini açıp kapayabildiğini dile getiren Kuralay, Fizyo-trak'ın pratik olarak içindeki programla her yerde uygulanabileceğini belirtti.

Tasarımın kendilerine ait olduğunu anlatan Kuralay, bir sonraki aşamada firmalardan Fizyo-trak'ın üretimi için teklif almayı amaçladıklarını kaydetti.

Üniversite öğrencisi Ahmet Robin Ramazanoğlu ise fizik tedavi amacıyla yurt dışında kullanılan benzer ürünlerin pahalı olduğunu ancak Fizyo-trak'ı 300 liraya mal ettiklerini dile getirdi.

-"Genç beyinler ilerleme kaydetti"

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da robot teknolojisinde, bilişimde ve endüstride genç beyinlerin ilerleme kaydettiğini söyledi.

Yarışmada lise ve üniversite öğrencilerinin yaptığı robotların yer aldığını aktaran Tabakoğlu, "Bu tür yarışmalar ülkemizin dört bir yanında yapılıyor. Bu anlamada gençlerimizle gurur duyuyoruz. Robotlar insan yaşamını kolaylaştıracaktır. Bugün bunu öğrencilerimizin buluşlarıyla da gördük. Sağlık, güvenlik ve hizmet alanında robotları daha sık göreceğiz. Biz bu yarışı mümkün olduğu kadar erken yakalamalıyız." diye konuştu.

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