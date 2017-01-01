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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:08

ADANA (AA) - Adana'da, 2 polis memurunu şehit ettikleri iddiasıyla tutuklanan ve bölücü terör örgütü PKK mensubu oldukları ileri sürülen 4 sanığın yargılandığı davada bir sanık daha tahliye edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Y.B. (17), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Önceki celse tahliye edilen Bedri Kavak ile avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, tutuklu sanıklar Vedat Bayram ve Serhat Güzel ise katılmadı.

İddia makamı, yaşı küçük olan sanık Y.B'nin mevcut delil durumu ve kaçma ihtimali bulunmadığından tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise Y.B'yi tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Şehit Mehmet Ali Arslan Polis Merkezinde görevli polis memurları Süleyman Çakır (39), Bircan İlhanlı (48) ve İsa Doğan (53), geçen yıl 28 Eylül'de Özel Güney Hastanesinin otoparkından ana yola çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğramış, Çakır ve İlhanlı şehit olmuş, Doğan ise saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Olay sonrası tutuklanan sanıkların, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, mala zarar vermek, terör örgütünün propagandasını yapmak, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet etmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 48'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açılmıştı.

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