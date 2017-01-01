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Başbakan Yardımcısı Kaynak Bursa'da (2)

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:29

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "O Kahraman Benim" projesine ilişkin, "15 Temmuz'da ülkemizin meşru anayasal, demokratik düzenine karşı girişilen hain darbe girişimini önleyen milletimizin bizatihi kendisi olmuştu. Dolayısıyla meşru düzene karşı yapılan bu girişim de bir başka örneğiyle önemli bir toplumsal hadiseydi. Bunda da sivil insanlarımızı eğitmek hem afetlere karşı hem başkaca da iç ve dış büyük tehlikelere karşı dinamik bir toplum haline getirme projesi başlattık." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bursa'da Vali İzzetin Küçük'ü Heykel'deki tarihi valilik binasında ziyaret eden Kaynak, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak, Bursa'nın, Osmanlı'nın başkenti, ülkenin en değerli vakıf envanterinin bulunduğu bir kent olduğunu söyledi.

Bursa'nın sanayisiyle, turizmiyle her şeyiyle insanların barış içerisinde yaşadığı bir yer olduğunu belirten Kaynak, "Vakıflar bakımından da sadece, camiler, medreseler, hamamlar değil aynı zamanda Osmanlı'nın milletimizin hoşgörüsünü yansıtan, gayrimüslimlere ait eserler de var. Bugün sizinle beraber bir kiliseyi de ziyaret edeceğiz. Onu da restorasyon kapsamına almayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

- "O Kahraman Benim" projesi

Kaynak, AFAD'ın 1999 yılındaki depremden sonra Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri haline geldiğini, afetlere karşı hızlı, etkin müthiş bir operasyon kabiliyetinin bulunduğunu bildirdi.

Yakın zamanda Çanakkale Ayvacık'ta yaşanan deprem sonrasında bölgeye AFAD'ın Bursa'daki lojistik deposundan hızlıca müdahale şansı bulduklarını aktaran Kaynak, şöyle devam etti:

"AFAD ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın himayelerinde yeni bir proje başlattık. Afetlerde ilk 72 saat çok önemli. Hele ilk saatler daha önemli. İstatistikler şunu veriyor; kamu görevliler ulaşmadan konu komşu, sivil insanlar afet bölgesine ulaşıyorlar ve belki enkazdan belki selden belki başka bir şeyden, insanları çıkarmak için o siviller ilk müdahaleyi yapıyorlar. O yüzde AFAD olarak 'O Kahraman Benim" projesi başlattık. Yani ilkokuldan itibaren yaş sınırı olmaksızın sivil gönüllüleri de afetlere karşı eğitelim. Sadece afetlere karşı eğitmiş olmayalım, gördük ki 15 Temmuz'da ülkemizin meşru anayasal, demokratik düzenine karşı girişilen hain darbe girişiminde o darbeyi bizzat önleyen milletimizin bizatihi kendisi olmuştu. Dolayısıyla meşru düzene karşı yapılan bu girişimde bir başka örneğiyle önemli bir toplumsal hadiseydi. Bunda da sivil insanlarımızı eğitmek hem afetlere karşı hem başkaca da iç ve dış büyük tehlikeler karşı dinamik bir toplum haline getirme projesi başlattık."

Kaynak, bundan sonraki süreçte bu manada Bursa'daki eğitim merkezine ihtiyaç olacağını belirterek, "Bunun daha kapsamlısını İstanbul'da yapmayı planlıyoruz ama İstanbul'da afet eğitim merkezine yapacağımız yer İstanbul Atatürk Havalimanı'na yakın, bitişiğinde bir yer. İmar planındaki problemi halledemiyoruz Bakırköy Belediyesiyle. İstiyoruz ki sel, deprem simülasyonu, bütün simülasyonlar orada yapılabilsin. Finansmanı falan hazır ama imar problemini halledemedik." dedi.

- "500 bin çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya"

Türkiye'nin en önemli görünürlük alanlarından birinin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) olduğuna dikkati çeken Kaynak, Türkiye'nin bu kurumla birlikte AFAD, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kızılay ile dünyada da mazlumların, mağdurların yanında yer aldığına değindi.

Kaynak, dün Yemen'deki iç savaştan ve kuraklıktan kaynaklanan büyük açlık tehlikesini görüşmek üzere Cenevre'de bulunduğunu anımsatarak, "18 milyon sivil insan açlık sınırının altında, 500 bin çocuk da ölüm riski ile karşı karşıya. İşte Somali'deydik aybaşında Mali'deydik. Bugün Somali Cumhurbaşkanı Ankara'da. Dolayısıyla bu alanlar da bizim görev alanlarımız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, AK Partili döneminde kazandığı iki önemli kurum bulunduğunu belirten Kaynak, şunları kaydetti:

"Biri kişisel verilerin koruması. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, onun teşkilatlanmasını yaptık. Yeniden bu dönemde onların faaliyetlerini, ikinci mevzuatını çıkaracağız ve İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu adıyla yeni bir ihdas edildi. Kurum eskiydi de hem yetkileri çoğaldı hem de ismi değişti ve görev alanları artırıldı. Bu alanlar da görevlerimiz içerisinde. Bütün bunları yaparken bir de Türkiye'nin 200 yıllık siyasi tarihinin en önemli hadiselerinden bir tanesini teşkilatlarımızla, milletimizle beraber gerçekleştirmek nasip oldu. Bu önümüzdeki dönem milletvekillerimize büyük işler düşecek. Bu birkaç günlük tatilin kıymeti inşallah onlar için iyi olacak. Anayasadaki değişiklik çerçevesinde önemli mevzuat değişiklikleri yapmamız gerekecek."

(Bitti)



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