Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Akdeniz:

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, son 15 yıldaki araç ve sürücü sayısındaki yüksek artışa rağmen, karayollarında ve araç kalitesindeki iyileştirmeler ile jandarma ve polisin denetimleri sonucunda ölümlerde gözle görülür azalma yaşanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Akdeniz, Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen Trafik Bölge Değerlendirme toplantısında, son 15 yılda araç sayısının yüzde 132 oranında arttığını ifade etti.

Araç ve sürücü sayısındaki çok hızlı artışın beraberinde trafiğin de yoğunlaşmasına ve trafikten kaynaklanan olumsuzlukların yaşanmasına sebebiyet verdiğini aktaran Akdeniz, "Son 15 yılda trafik kaza sayısı yüzde 168 artmıştır. Olay yerindeki ölümler ise yüzde 17 oranında azalma göstermiştir. Son 15 yıldaki araç ve sürücü sayısındaki yüksek artışa rağmen, karayollarımızda ve araç kalitesindeki iyileştirmeler ile jandarma ve polisin denetimleri sonucunda ölümlerde gözle görülür azalma yaşanması memnuniyet verici." dedi.

Akdeniz, trafik sorununun sadece polisin gayretleriyle çözülebilecek bir sorun olmadığını vurgulayarak buna rağmen 2016'da İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler sonucunda, trafik kazalarında ve buna bağlı ölüm ve yaralanmalarda azalmaların daha da belirginleştiğini bildirdi.

- "İstediğimiz hedeflerde değiliz"

Kazaların azalmasına rağmen ölümlerde istenilen ve hedeflenen oranın yakalanamadığına işaret eden Akdeniz, şöyle konuştu:

"2016 yılındaki trafik kaza ve ölüm oranındaki azalma Bakanlık tarafından yeterli görülmedi. Zira 2012 yılında gerçekleştirilen Karayolu Trafik Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı gereğince 2020 yılına kadar ölüm oranlarında yüzde 50 azalma hedeflenmişti. 2012 yılından bugüne kadar oransal olarak baktığımızda istediğimiz hedeflerde değiliz. 2016 yılındaki hedeflerimizi kısmen gerçekleştirilmesi bizi bir başka umuda yönlendirdi. Sadece polis bölgesinde ocak ayında ülke genelinde ölümlerde yüzde 28 oranında azalma oldu. Bu sonuçlar bize şunu gösterdi: Aslında memleketin derdini dert edinirsek ve aynı azim ve kararlılıkla yoğun çalışma ve denetimlerimizi devam ettirirsek istediğimiz hedeflere ulaşacağız."

Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, trafikte insanların hep karşısındakini suçlu gördüğünü ama gerçekte böyle olmadığını anlattı.

Gelişmiş ülkelerde insanların trafikte birbirine ve görevlilere saygı gösterdiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Görevliler de hizmet verdikleri kişilere saygı gösteriyor. Bu sayede modern oluyorlar. Ayrıca, 'Şu şunu yapsın, bu bunu yapsın' diye kimse kimseyi tembihlemiyor. Görevli görevini bilmek mecburiyetinde, hizmet alan da ne tür haklarının olduğunu ve ne tür bir hizmetle karşı karşıya olduğunu bilmek mecburiyetinde. Biz bunları zaten toplumda yerleştirebilirsek en güzel sonucu alacağımıza inanıyorum."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma ve polis memurları katıldı.

