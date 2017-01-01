26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli merkezli suç örgütüne yönelik operasyon

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:50
Denizli merkezli suç örgütüne yönelik operasyon

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 7 ilde, silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç sağlamak için İstanbul, Sakarya ve Ankara'dan gelen kişilerce Denizli'de suç örgütü kurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Denizli'de silahlı eylemle haksız kazanç sağlamak isteyen kişilere yönelik yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu, aralarında daha önce de aynı nitelikte suç kaydı bulunan 13 şüphelinin yakalanması için Denizli, İstanbul, Sakarya, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında örgüt elebaşı olduğu iddia edilen kişinin de yer aldığı 13 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ile sahte plaka ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 11'i ise "haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER
Pamukkale futbol şöleninde ikinci tur heyecanı başlıyor
YEREL

PAMUKKALE FUTBOL ŞÖLENİNDE İKİNCİ TUR HEYECANI BAŞLIYOR
Büyükşehir'den Baklan'a yatırımlar
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BAKLAN'A YATIRIMLAR
PAÜ'de 'Alkol ve madde bağımlılığı' konferansı
YEREL

PAÜ'DE 'ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI' KONFERANSI
Genç Denizli Türk kültür mirasına sahip çıkıyor
YEREL

GENÇ DENİZLİ TÜRK KÜLTÜR MİRASINA SAHİP ÇIKIYOR
Denizli'de FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına yönelik dava
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ'NÜN CEZAEVİ YAPILANMASINA YÖNELİK DAVA
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Sosyal medyadaki &quot;kışkırtıcı mesajlar&quot; tutuklattı
YEREL

SOSYAL MEDYADAKİ "KIŞKIRTICI MESAJLAR" TUTUKLATTI

Alzheimer hastaları Merkezefendi'nin hobi bahçesinde ağırlandı
YEREL

ALZHEİMER HASTALARI MERKEZEFENDİ'NİN HOBİ BAHÇESİNDE AĞIRLANDI
Çameli'de don ceviz ağaçlarını olumsuz etkiledi
YEREL

ÇAMELİ'DE DON CEVİZ AĞAÇLARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Pamukkale Belediyesi metruk binaları yıkıyor
YEREL

PAMUKKALE BELEDİYESİ METRUK BİNALARI YIKIYOR
Çocuklar tiyatroya doydu
YEREL

ÇOCUKLAR TİYATROYA DOYDU
Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Vahşi yaşam fotoğrafları
YAŞAM

LEOPAR BU KEZ SERT KAYAYA ÇARPTI!

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en sağdaki kız gibi olan benim