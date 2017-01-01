Frigler'in 3 bin 200 yıllık kaya evleri turizme kazandırılıyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BOLU (AA) - Bolu'nun Seben ilçesinde milattan önce (MÖ) 1200'lü yıllarda Frigler tarafından kullanılan ve günümüze kadar ulaşan Solaklar Kaya Evleri'nin turizme kazandırılması amacıyla bölgeye 8 bungalov yapıldı.

Solaklar Kaya Evleri bölgesinde oluşturularak Prof. Dr. Halil İnalcık'ın ismi verilen ve hem yerli hem de yabancı turistlerin konaklamaları için tarihi yapıyı bozmadan inşa edilen bungalovların açılış törenine, Seben Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, üye ülke temsilcileri, Türk dünyasından kadın bestekarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Özbağ, yaptığı konuşmada, ilçenin Türk tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Turizme kazandırılan Solaklar Kaya Evleri MÖ 1200'lü yıllarda Frigler'e ev sahipliği yaptığını vurgulayan Özbağ, buranın daha fazla ziyaretçi tarafından görülmesi ve konaklamanın da sağlanabilmesi adına bungalov evler yaptıklarını anlattı.

Özbağ, yaptıkları evlere Türk dünyasının ünlü bestekarlarının isimlerini verdiklerini de ifade ederek, "Bolu Belediye Başkanımız Sayın Alaaddin Yılmaz'ın önderliğinde yaptığımız buradaki evlerimize Türk bestecilerimizin isimlerini vererek, turizm potansiyeli yüksek olan Seben'imizi sanatsal olarak da Düsen Bey'in önderliğinde belirli bir seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde kültürlerarası sanat festivalleri düzenliyorduk. Ressamlarımız gelip burada resimlerimizi yapıyordu. Bundan sonraki süreçte bestekarlarımızı da ilçemizde ağırlayarak inşallah güzel eserlerin çıkmasına vesile olacağız." şeklinde konuştu.

Kaseinov ise Köroğlu'nun topraklarında hayata geçirilen bu proje sayesinde Türk ülkelerindeki birbirinden değerli sanatçıların ve ortak kültürel mirasın tanıtılmasının, gelecek nesillere aktarılması yönünde önemli bir adım attıklarını belirtti.

Kaseinov, Türk dünyasına yapmış olduğu üstün hizmetler anısına TÜRKSOY Onur Madalyası takdim ettikleri Prof. Dr. Halil İnalcık'ın adını taşıyan bu sosyal tesisin hayat bulması sayesinde Köroğlu'nun topraklarındaki ortak kültür ve sanatsal etkileşimin yeni bir ivme kazanacağını kaydetti.

Protokol üyeleri kurdele kesiminin ardından, Azerbaycanlı Kara Karayev, Kazakistanlı Erkegali Rahmadiyev, Kırgızistanlı Kaliy Moldobasanov, Türkmenistanlı Nuri Halmamedov, Başkurdistanlı Zagir İsmagilov ve Tataristanlı Nazib Jinanov'un isimlerinin verilerek fotoğraflarının asıldığı bungalov evleri gezdi.



