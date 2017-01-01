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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Mermer ve doğal taş ihracatçılarına ücretsiz yük indirme imkanı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:01

ANTALYA (AA) - Mermer ve doğal taş ihracatçıları, Antalya limanı geçici gümrüklü sahasında 14 gün süreyle ücretsiz yük indirme hizmeti alabilecek.

Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Limanı'nda yaklaşık 3,5 milyon dolarlık yatırımla, 110 bin metrekarelik liman sahasının betonunun ve aydınlatma direklerinin yenilendiğini bildirdi.

Yüksek müşteri memnuniyeti, kaliteli ve güvenli hizmet sunma ilkesiyle, ekipman parkının da sürekli yenilendiğini belirten Sert, son 2 yılda limana 1 milyon doların üzerinde yeni makine ve ekipman yatırımı yapıldığını ifade etti.

Port Akdeniz'de 1 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla liman geçici gümrüklü sahasına 14 gün süreyle ücretsiz yük indirme hizmeti de verilmeye başlanacağını belirten Sert, şunları kaydetti:

"Marble Buffer Storage-Liman geçici gümrüklü sahasına 14 gün süreyle ücretsiz yük indirme hizmeti için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 1 Mayıs itibarıyla önemli avantajlar sunan bu hizmetimizi de tam performansla sunmaya başlayacağız. İlk etapta 6 ay süreyle sunmayı planladığımız bu hizmetle mermer ve doğal taşta, ihracatçı firmaların maliyetleri konteyner başına ortalama 80 dolar düşecek. Bununla birlikte ve daha da önemlisi, bu avantajın sağlayacağı lojistik kolaylıklar sayesinde, nakliye ve yüklemelerini çok daha esnek ve planlı şekilde gerçekleştirme imkanı da bulacaklar."



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