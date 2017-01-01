Antalya'daki mobilyacı cinayeti

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ANTALYA (AA) - Antalya'da mobilya işiyle uğraşan Erdoğan Veziroğlu'nun ölümüyle ilgili 5'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bünyamin Evran, Mehmet Akman, Nedime Kaya, Ömer Ali Güneş, Senem Yıldırım, tutuksuz sanıklar Semih T, Emre Saffet Y, Eşref D, Kürşat K, yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık Semih T, suçlamaları kabul etmeyerek, sanıkların kendisine bir ev taşınacağını söylediğini, bunun üzerine yardım etmeyi kabul ettiğini iddia etti. Kemer ilçesinde ormanlık alana gittiklerini belirten Semih T, zanlılardan 3'ünün araçtan indikten sonra çalılarla kaplı bir çukurdan ceset çıkardıklarını söyledi.

Korktuğu için sanıkların her istediğini yapmaya başladığını öne süren Semih T, "Bana da zarar verirler diye her istediklerini yaptım. Biz cesedi çıkarmadan önce Mehmet Akman ile Bünyamin Evran arasında bir tartışma olduğunu da gördüm. Mehmet Akman, 'Cesedi orada bırakalım, almayalım' diyordu. Bünyamin de 'Ceset alınacak' diyordu. Bu şekilde ceset araca yüklendi ve yola çıkıldı." ifadelerini kullandı.

Cesedi Varsak bölgesine getirdiklerini anlatan Semih T, Ömer Ali Güneş ve ve Mehmet Akman ile kazılı bir kuyuya attıkları cesedin üzerini taş ve toprakla kapattıklarını ifade etti.

Daha sonra Bünyamin Evran, Mehmet Akman ve Ömer Ali Güneş ile Saffet Y'nin evine gittiklerini dile getiren Semih T, cinayeti kimseye söylememesi yönünde tehdit edildiğini, ayrıca bayrak ve Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirildiğini öne sürdü.

Sanık Nedime Kaya da öldürülen Erdoğan Veziroğlu'nun kendisinin düşmanı olduğunu ama öldürme olayına karışmadığını, cinayeti jandarmada öğrendiğini iddia etti.

Sanıklardan Saffet Y. ise öldürme olayında Semih T'nin de bulunduğunu ileri sürerek, "Erdoğan Veziroğlu'nu şalgam suyu ile öldürme planında Semih de evdeydi. Şimdi ise bu olaydan bir bilgisinin olmadığını iddia ediyor." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 Mayıs 2016 tarihinde, Varsak bölgesindeki tarihi höyükte Erdoğan Veziroğlu'na ait olduğu belirtilen ceset bulunmuştu. Olay ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cinayetle bağlantısı olduğu iddia edilen 9 kişi gözaltına alınmış, 5 kişi tutuklanmıştı. Zanlıların cesedin yerini yakalanma korkusuyla üç kez değiştirdikleri ortaya çıkmıştı.