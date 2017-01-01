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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Ev sahibi olmanın heyecanını yaşadılar

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:16

AFYONKARAHİSAR (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Afyonkarahisar'da inşa edilen bin 57 toplu konutun hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende, gerçekleştirilen projenin en güzel ve en sağlam zemine sahip bir bölgede yapıldığını belirtti.

TOKİ'nin Türkiye'nin birçok il, ilçe, belde ve köyünde binlerce konut yaptığını ifade eden Çoban, şunları söyledi:

"Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu başta olmak üzere milletvekillerimizin büyük desteği ile Zafer Mahallesi'nde yapılan konutlar, Türkiye'de klasik mimarı dışında yapılan ilk konutlardan olma özelliği taşıyor. Burada kullanılan mimari gerçekten çok güzel oldu. Bir de bu konutlar bana göre, Afyonkarahisar'ın en güzel yeri. Zemini sağlam, kaya gibi. Havası çok temiz ve evler çok güzel. Bin 900 civarında bir başvuru oldu. Allah bugün burada kurada çıkmayanlara da ev sahibi olmak nasip etsin. Engelliler, şehit yakınları, gaziler ve emeklilerimiz için özel haklar sağlanmış. Bunun için de emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, bin 57 konut için Afyonkarahisar 6. Noteri Ali Baykal huzurunda kuralar çekildi. İlk olarak konut hakkı verilen gazi, engelli, emekli ve şehit yakınları için kura çekimi yapıldı. Kurada adı okunanlar, mutluluklarını yakınları ile paylaştı.

Kura törenine, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Özkal, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit aileleri, gaziler, emekliler ve başvuru yapan çok sayıda kişi katıldı.

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