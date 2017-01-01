Gül yağı ihracatından 7,6 milyon lira gelir

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ISPARTA (AA) - Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir, Birliğin geçen yıl gül yağı ve gül konkreti ihracatından 7,6 milyon lira satış geliri elde ettiğini belirtti.

Demir, GÜLBİRLİK binasında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, 2016 yılı gül çiçeği kampanyasının 59 gün sürdüğünü, üreticilerden alınan gül çiçeğinin fabrikalarda işlenerek gül yağı ve gül konkreti haline getirildiğini söyledi.

Elde edilen ürünlerin bir kısmının ihraç edildiğini, bir kısmının da iç piyasada satışa sunulduğunu ifade eden Demir, "Birliğimiz geçen yıl gül yağı ve gül konkreti ihracatından 7 milyon 614 bin lira satış geliri elde etti. Ayrıca yurt içi gül yağı, gül konkreti, gül suyu ve diğer malzeme satışlarından 2 milyon 291 bin lira gelir elde etti. Üretime bağlı olmayan diğer gelirler de eklendiğinde 2016 yılı toplam gelirimiz 10 milyon 893 bin lira olarak gerçekleşti. Birliğimiz 2016 yılını 335 bin lira artı bakiyeyle kapattı." dedi.

Demir, 2017 yılı gül çiçeği kampanyasının mayıs ayında başlayacağını belirterek, tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.



