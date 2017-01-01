Kocaeli'de işçilerin soyunma odasından hırsızlık iddiası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir fabrikada, işçilerin soyunma odasından hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Başiskele'deki bir fabrikada çalışan 7 işçi, soyunma odasındaki kıyafetlerinin cebinden 265 lira çalındığı ihbarında bulundu.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fabrikanın güvenlik kameralarından yaptıkları inceleme sonucu olayı gerçekleştiren M.V'yi gözaltına aldı.

Kentteki 2 fabrikada daha meydana gelen hırsızlık olayının yakalanan şüphelinin tarz ve saatine uygun olduğunun anlaşılması üzerine tahkikatı derinleştiren ekipler, M.V'nin Kütahya, Bilecik, Bursa, Sakarya ve Yalova'da da 15 iş yerinden hırsızlık yaptığını belirledi.

Ayrıca şüphelinin, hırsızlık suçundan 8 kaydının olduğu ve silahlı yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 2 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheli M.V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise M.V'nin turnikelerden geçerek fabrikaya girmesi, işçilerin soyunma odasındaki dolaplarını karıştırması ve fabrikadan kaçış anı yer alıyor.



