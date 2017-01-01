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"Hikayemizin yarım asırlık sesi: Mustafa Kutlu" Paneli

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:36
"Hikayemizin yarım asırlık sesi: Mustafa Kutlu" Paneli

KONYA (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, öğrencilerin Türk hikayeciliğinin yarım asırlık yerli sesi yazar Mustafa Kutlu'yu anlatacağını belirterek, "Bu süre içerisinde 200'e yakın Anadolu Mektebi öğrencisi Konya'nın misafiri olacak. Bu durum Türk edebiyatı ve Konya için önemlidir." dedi.

Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün Sakarya Üniversitesinde bir grup üniversite öğrencisiyle başlattığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi ile lise öğrencileri, Türk edebiyatı eserlerini okumaya teşvik ediliyor.

Bu çerçevede, Anadolu Mektebi tarafından Konya'da 26-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek bir dizi panelde, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 92 genç, 23 ayrı panelde Mustafa Kutlu’yu değişik yönleriyle ele alarak, anlatacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Anadolu Mektebi tarafından bir otelde düzenlenen "Hikayemizin yarım asırlık sesi: Mustafa Kutlu" panelinde, yazar Mustafa Kutlu'nun edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldüğünü hatırlattı.

Mustafa Kutlu'yu gençlerin dilinden dinlemenin bu ülkenin ve coğrafyanın geleceğine dair daha büyük umutlar beslemesine vesile olduğunu ifade eden Erdem, Anadolu'nun, bin yıllık tarihi boyunca şair ve yazarları bağrında yetiştiren önemli bir coğrafya olduğunu bildirdi.

Erdem, geleceğe inşa edecek gençlerin, yerli, milli ve manevi değerlere haiz donanımlı bir şekilde yetiştirilmelerinin, bu topraklarda yapabilecek en güzel faaliyet olarak gördüklerini vurgulayarak, "Bugünden itibaren 3 gün boyunca birçok okulumuzda bu faaliyet devam edecek. Panelde öğrencilerimiz, Türk hikayeciliğinin yarım asırlık yerli sesi Mustafa Kutlu'yu arkadaşlarına anlatacak. Bu süre içerisinde yaklaşık 200 Anadolu Mektebi öğrencisi Konya'nın misafiri olacak. Bu durum Türk edebiyatı ve Konya için önemlidir." dedi.

Kitap okumanın gençlerin geçmişini unutmadan geleceğe yürümelerine vesile olacağını aktaran Erdem, geçlere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

- "Kitaplar bizi özgür kılar"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman da panelden çok etkilendiğini ve Mustafa Kutlu hayranı olduğunu bildirdi.

Kitapların en güzel dostu olduğuna işaret eden Yayman, "Yemek yeriz karnımızı doyururuz. Güzel tatlılar yeriz mutlu oluruz. Ancak Ömer Seyfettin, Cemil Meriç ve Kemal Tahir'i okuduğumuzda ruhumuzu doyururuz. Modern insanın belki de en çok ihtiyaç duyduğu şey, ruhumuzu doyurmaktır. Bunun için de kitaplar çok önemli. İyi ki kitaplar var. Kitaplar bizi özgür kılar, görmediğimiz coğrafyalara götürür, tanık olmadığımız tecrübeleri edinmemizi sağlar ve kitaplar bizim merakımızı giderir." ifadesini kullandı.

Yayman, gençlerin okuma sevgisine ve kitapla olan dostluğunu takdir ettiklerini belirterek, gençlere her konuda güvendiklerini kaydetti.

- "Öz güveni yüksek bir nesil geliyor"

Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı ve Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ise panelin açılışının ardından 23 lisede toplantıların devam edeceğini söyledi.

Konya'da Mustafa Kutlu bilmeyen ve duymayanın kalmayacağını aktaran Güçlü, Mustafa Kutlu'yu okumuş öğrencilerin, yazarın kitaplarını anlatacağına dikkati çeketi.

Güçlü, ön yargıları olmayan ve öz güveni yüksek bir neslin geldiğini belirterek, "Biz eğer, bu nesle doğru idealleri, düşünceleri anlatırsak ve kendi kültürümüzle ilgili bilgileri aktarırsak, inanın bu nesil, bugün gelip dayandığımız ve ilerleme imkanı bulamadığımız gelişme çizgimizi hızlandıracaktır. Anadolu Mektebi, mikro çalışmalar yaparak bu model arayışını sürdürmektedir." dedi.

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