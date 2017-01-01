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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Kayısının kilosu bahçede 7 liraya düştü

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:43
Kayısının kilosu bahçede 7 liraya düştü

MERSİN (AA) - Türkiye'nin önemli yaş sebze ve meyve üretim alanı olan, çoğu ürünün ilk hasadının yapıldığı Mersin'in Silifke ilçesinde ilk çıktığında 30-50 lira arasında olan seradaki kayısının kilosu 7 liraya kadar düştü.

Silifke Kayısı Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Gürses, yaptığı açıklamada, örtü altında hasadı devam eden ve kilosu şu anda 7 lira olan kayısının gelen talebe göre, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin değişik illerine gönderildiğini bildirdi.

İlçede kayısı üretimine, 2003 yılında İtalya'dan getirilen 25 bin adet ninfa fidanının 100 dönüm araziye dikilerek başlandığını anımsatan Gürses, bu yıl ilçe genelindeki bin 200 dönüm bahçeden yaklaşık 10 bin ton kayısı hasadı yapılmasının beklendiğini belirtti.

Gürses, rekoltenin yaklaşık 2 bin tonunu ihracata göndereceklerini ifade ederek "Örtü altında kayısıyı ay başında ilk hasat ettiğimizde fiyat kalitesine göre 30-50 lira arasında değişiyordu. Hasat miktarının artmasıyla fiyatlar 7 liraya kadar düştü. Açık alanda hasadın başlamasıyla bu fiyat biraz daha gerileyecektir ancak dileğimiz, fiyatların bir anda çok aşağılara düşmemesi yönünde." dedi.


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