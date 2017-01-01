26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Saklıkent Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:45
Saklıkent Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki 18 kilometrelik Saklıkent Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor.

Çeşitli sportif aktivitelere olanak tanıyan Saklıkent Kanyonu, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.

Yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı 5 derece civarında olan 18 kilometrelik kanyon, bu sezon da macera tutkunlarını bekliyor.

Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü İbrahim Karaömeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona hazır olduklarını söyledi.

Saklıkent Milli Parkı'na gelen ziyaretçilerin kanyon haricinde de gün boyu birçok etkinlikle vakit geçirebileceğini anlatan Karaömeroğlu, "2105'te 409 bin olan ziyaretçi sayısı, geçen yıl 429 bine çıktı. Turizmin kötü geçtiği bir yılda yüzde 5 artış yaşadık. Bu yıl da 500 bin ziyaretçi bekliyoruz." dedi.

Kanyonda önceliğin can güvenliği olduğuna dikkati çeken Karaömeroğlu, ziyaretçilerin can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Karaömeroğlu, 40 kameranın sürekli kayıt yaptığını, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden gelen uyarıyla, hava muhalefeti durumunda kanyonun girişe kapatıldığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER
Datça'da Uluslar arası Rally etkinliği
YEREL

DATÇA'DA ULUSLAR ARASI RALLY ETKİNLİĞİ
Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Saklıkent 2017 turizm sezonun hazır
YEREL

SAKLIKENT 2017 TURİZM SEZONUN HAZIR
Muğla'da FETÖ operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA FETÖ OPERASYONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Mahalle halkının köprü isyanı &quot;Sırat Köprüsü'nden geçiyoruz&quot;
YEREL

MAHALLE HALKININ KÖPRÜ İSYANI "SIRAT KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇİYORUZ"
GÜNCELLEME - Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı
YEREL

GÜNCELLEME - OYUNCU SELİM ERDOĞAN UYUŞTURUCUDAN GÖZALTINA ALINDI
Seydikemerliler &quot;Sırat köprüsü&quot;nün onarılmasını istiyor
YEREL

SEYDİKEMERLİLER "SIRAT KÖPRÜSÜ"NÜN ONARILMASINI İSTİYOR
Genç aşçılar Köyceğiz'in gururu oldu
YEREL

GENÇ AŞÇILAR KÖYCEĞİZ'İN GURURU OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Kosova ve Bosna Hersek heyeti Bodrum'da
YEREL

KOSOVA VE BOSNA HERSEK HEYETİ BODRUM'DA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

BODRUM'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Cengizhan Sancar'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
YEREL

CENGİZHAN SANCAR'DAN DEVLET BAHÇELİ'YE ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI

Muğla'da 57. Alay Vefa yürüyüşü
YEREL

MUĞLA'DA 57. ALAY VEFA YÜRÜYÜŞÜ
Ortaca Emniyetinden kaçak tütün operasyonu
YEREL

ORTACA EMNİYETİNDEN KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
Datçalı miniklerden bayram konseri
YEREL

DATÇALI MİNİKLERDEN BAYRAM KONSERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Vahşi yaşam fotoğrafları
YAŞAM

LEOPAR BU KEZ SERT KAYAYA ÇARPTI!

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en sağdaki kız gibi olan benim