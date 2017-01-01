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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki 18 kilometrelik Saklıkent Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor.

Çeşitli sportif aktivitelere olanak tanıyan Saklıkent Kanyonu, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.

Yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı 5 derece civarında olan 18 kilometrelik kanyon, bu sezon da macera tutkunlarını bekliyor.

Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü İbrahim Karaömeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona hazır olduklarını söyledi.

Saklıkent Milli Parkı'na gelen ziyaretçilerin kanyon haricinde de gün boyu birçok etkinlikle vakit geçirebileceğini anlatan Karaömeroğlu, "2105'te 409 bin olan ziyaretçi sayısı, geçen yıl 429 bine çıktı. Turizmin kötü geçtiği bir yılda yüzde 5 artış yaşadık. Bu yıl da 500 bin ziyaretçi bekliyoruz." dedi.

Kanyonda önceliğin can güvenliği olduğuna dikkati çeken Karaömeroğlu, ziyaretçilerin can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Karaömeroğlu, 40 kameranın sürekli kayıt yaptığını, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden gelen uyarıyla, hava muhalefeti durumunda kanyonun girişe kapatıldığını bildirdi.