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"Türkmenistan" kodlu deprem tatbikatı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:46
"Türkmenistan" kodlu deprem tatbikatı

SAMSUN (AA) - Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, senaryo gereği Türkmenistan'ın güneyinde meydana gelen depreme müdahale tatbikatı yapıldı.

AFAD, sadece Türkiye'de değil, Türk Cumhuriyetleri ve komşu ülkelerde de yaşanabilecek deprem, sel ve afetlere hemen müdahale edebilmek için hazırlık yapıyor.

Bu kapsamda Samsun AFAD Müdürlüğü, Türkmenistan'ın güneyinde olabilecek bir depremde yaraların sarılması, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla arama kurtarma personeliyle gece yarısı tatbikatı yaptı.

Senaryo gereği saat 20.00'de Türkmenistan'ın güney bölgesinde yer alan illerde meydana gelen ve 150 bin kişiyi doğrudan etkileyen deprem canlandırıldı.

Türkmenistan'ın Türkiye'den yardım talep etmesi üzerine Samsun AFAD ekipleri, gece yarısı tüm personeli arayarak "Hazır ol" emri verdi. Daha sonra tüm personel evlerinden alınarak kuruma getirildi.

Türkmenistan'a kargo uçağıyla gidecek 18 araç ile 70 personel hazırlıklarını tamamladıktan sonra 00.10'da çıkış yapıldı. Aşkabat Uluslararası Havaalanı'na indiği varsayılan kurtarma ekibi, ülkeye gelecek diğer kurtarma ekiplerinin de koordinasyonunu sağladı.

Ekipler, gece ve sabaha karşı enkaz altında canlı arama tatbikatı da gerçekleşirdi. Yaklaşık 12 saat süren tatbikat, başarılı şekilde sonuçlandırıldı. Tatbikata Samsun UMKE ekipleri de katıldı.

- "Komşu ülkelerde yaşanabilecek afetlere de hazırız"

Samsun AFAD Müdür Vekili Yusuf Aysu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme sadece Türkiye'nin değil, dünyanın hazır olması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) ile ortak hareket ettiklerini vurgulayan Aysu, "INSARAG kapsamında deprem olan ülkeye giden ilk ekip saha operasyon merkezi kuruyor ve yardıma gelen diğer yabancı ekipleri koordine ediyor. Biz de bu amaçla INSARAG'a dahil olmak için sertifikasyon hazırlık çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Tatbikatı, arama ve kurtarma ekiplerinin uluslararası bir depreme nasıl katılacağı, koordinasyonu nasıl sağlayacağı konusunda tecrübe edinmek için yaptıklarını anlatan Aysu, özellikle AFAD'ın Türk Cumhuriyetleri ile komşu ülkelerde yaşanabilecek afetlere karşı hazır olduğunu kaydetti.


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