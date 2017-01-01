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Bingöl'de terör operasyonu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:53

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yaşam malzemesi ele geçildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı 2. Jandarma Komando Alayı'na bağlı birliklerce dün terör örgütü PKK'ya yönelik Yayladere ilçesinin Seter deresi bölgesinde, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş-13" adı ile arazi tarama faaliyeti gerçekleştirildiği bildirildi.

Aramalarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilen açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.


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