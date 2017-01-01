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Başbakan Yardımcısı Kaynak:

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:23

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Bakın dünya büyük bir kargaşa, kaotik bir ortama giriyor. Terör sarmalı artık bütün dünyayı sarmış vaziyette. Neden? Kimse birbirinin ırkına tahammül etmiyor. Kimse birbirinin inancına tahammül etmiyor. Kimse bir arada yaşamanın getirdiği hoşgörüye sahip değil." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Hançerli Fatma Sultan Medresesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Osmanlının 600 yıl çok geniş bir coğrafyayı adaletle yönettiğini belirtti.

Osmanlı döneminde hiç kimsenin diline, rengine, ırkına karışılmadığını ifade eden Kaynak, şunları söyledi:

"600 yıl adaletle hükmedebildiği için ayakta kalmış ve bu eserleri, bu medeniyeti bütün dünyaya sunmuş bir milletin, devletin devamıyız. Bakın dünya büyük bir kargaşa, kaotik bir ortama giriyor. Terör sarmalı artık bütün dünyayı sarmış vaziyette. Neden? Kimse birbirinin ırkına tahammül etmiyor. Kimse birbirinin inancına tahammül etmiyor. Kimse bir arada yaşamanın getirdiği hoşgörüye sahip değil. Ama bütün bunları biz yapmışız 600 yıl. Balkanlar'da 400 yıl hüküm sürmüş Osmanlı, hiçbir milletin dilini değiştirmemiş."

Kaynak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle çok güzel bir eseri ortaya çıkardığını kaydetti.

- "Yeniden ihya edilen, yeniden ayağa kaldırılan eserlerden bahsediyoruz"

"Bizim medeniyetimiz aynı zamanda bir vakıf medeniyetidir." diyen Kaynak, şöyle devam etti:

"Sadece insan değil, canlı cansız ne varsa bütün bunlar için vakıflar kurmuş, Müslüman için gayrimüslim için hepsi için vakıflar kurmuş ve onlara hizmet etmiş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Ve Allah'a şükrediyoruz, 15 yıllık bir süre sonunda satılan camilerden, yok edilen vakıf eserlerden değil, yeniden ihya edilen, yeniden ayağa kaldırılan eserlerden bahsediyoruz. Bütün dünyaya şu çağda, içinde bulunduğumuz zor zamanlarda tekrar o hoşgörüyü o bir arada yaşamayı örnek olarak gösterecek birçok şeye sahibiz."

Kaynak, daha sonra Vali İzzettin Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yıldırım Camisi'nde incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Restorasyonu gerçekleştiren firma yetkilileri, Başbakan Yardımcısı Kaynak'a çalışmaları bir yıl içinde bitirme sözü verdi.

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