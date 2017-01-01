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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'deki FETÖ soruşturmaları

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:26

EDİRNE (AA) - Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar kapsamımda hakkında soruşturma başlatılan 877 kişiden 220'si tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar Ağır Ceza Mahkemelerine 60 dava açıldığı, 220 soruşturmanın da çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeleri yer verildi:

''Edirne il merkezi ve ilçelerinde toplam 877 kişi hakkında soruşturma başlatıldı, 220 kişi tutuklandı. 282 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Firari 41 kişi hakkında “yakalama müzekkeresi” çıkarıldı. 5 kişinin gözaltında olduğu yürütülen soruşturmalar sonucunda, şu ana kadar Ağır Ceza Mahkemelerine 60 adet dava açıldı. Halen 220 adet soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.''


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