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"Bizi kahreden, hainlerin içimizden çıkmasıdır"

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:49
"Bizi kahreden, hainlerin içimizden çıkmasıdır"

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Bizi asıl kahreden, hainlerin içimizden çıkmasıdır. Tarihteki bütün Türk devletlerini incelerseniz hiçbiri dışarıdan yapılan saldırılarla yıkılmamıştır. Hep kendi içindeki hainler ve onların iş birlikçileri tarafından önce güçsüz duruma düşürülmüş, parçalanmış ve sonunda düşmanları tarafından yıkılmıştır. 15 Temmuz'da oynanan oyun da sadece bir darbe girişimi değildi, Türkiye'yi yok etme girişimiydi." dedi.

Erzurum Müftülüğü Konferans Salonu'nda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı mücadele eden gazilerin 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlatması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında program düzenlendi.

FETÖ'nün darbe girişimini il il gezerek halka anlatan 15 Temmuz gazilerinin 79. durağı olan Erzurum'daki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda daha sonra kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, "15 Temmuz" temalı gösteri sundu.

Vali Azizoğlu, programda yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarında oynanan oyunların devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Onlar oyunları sürdürdükçe biz de daha fazla kenetlenerek kutlu mücadelemizi sürdüreceğiz. Dışarıdan oynanan oyunların hiçbiri bizi yıldıramayacak. Onlara karşı her zaman mücadele edeceğiz. Bizi asıl kahreden, hainlerin içimizden çıkmasıdır. Tarihteki bütün Türk devletlerini incelerseniz hiçbiri dışarıdan yapılan saldırılarla yıkılmamıştır. Hep kendi içindeki hainler ve onların iş birlikçileri tarafından önce güçsüz duruma düşürülmüş, parçalanmış ve sonunda düşmanları tarafından yıkılmıştır. 15 Temmuz'da oynanan oyun da sadece bir darbe girişimi değildi, Türkiye'yi yok etme girişimiydi. Allah'a çok şükür ki bunu başaramadılar. Biz birliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece de hiçbir zaman başaramayacaklar."

15 Temmuz gecesi kimsenin evinde oturmadığını, demokrasi ve geleceğine sahip çıkmak için meydanları doldurduğunu anlatan Azizoğlu, milletin o gece tüm dünyaya birlik mesajı verdiğini vurguladı.

Gaziler de 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, sunumların ardından katılımcılara Türk bayrağı hediye edilmesiyle son buldu.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Daire Başkanı Rasim Arı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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