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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Kayseri'deki terör saldırısı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:00
Kayseri'deki terör saldırısı

MERSİN (AA) - Kayseri'de patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan topçu er Recep Genç, 4 aylık tedavi sürecinin ardından taburcu olarak Mersin'deki baba ocağına döndü.

Kayseri'de tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra Tarsus ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'ndeki babaevine dönen 21 yaşındaki Genç, ailesi ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül de aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gül, Genç'in tedavisinin süreceğini belirterek "Devlet ve millet olarak her türlü desteğe hazırız. Onlar bizim varlık sebebimizdir. Allah şifa versin, geçmiş olsun." dedi.

Anne Semire Genç ise oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek "Çok şükür oğlum evine geldi. Allah o teröristlerin belasını versin. Çok zor gerçekten, Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın. Başka ne söyleyebilirim ki." diye konuştu.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 54 asker ve otobüs şoförü yaralanmıştı.


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