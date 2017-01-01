Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe maçına hazırlanıyor

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MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor, 30. haftada iç sahada Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımın, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde, futbolculardan Yiğitcan Erdoğan ve Ertaç Özbir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Puan farkıyla liderliği korusalar da hedefe ulaşmak için önlerinde 5 maçın bulunduğunu ifade eden Yiğitcan, "Giresunspor deplasmanında aldığımız bir puanı anlamlandırmak ve bunun değerini anlamak adına sahamızdaki Göztepe maçını kazanmak istiyoruz. Ancak o zaman deplasmanda aldığımız bu bir puanın anlamı ve önemi ortaya çıkacaktır. Çalışmalarımız o yönde. İnşallah ortaya koyacağımız performansla, taraftarımızın desteğiyle hafta sonunda gülen ekip olacağız." diye konuştu.

Yiğitcan, sezon başladığında Göztepe'nin ilk iki takım arasında gösterildiğini, kendileri hakkında ise play-off mücadelesi verecekleri yönünde yorumlar yapıldığını belirterek, "Ancak oluşan tablo ortada. Zor bir maç olacak. Çok istemek zorundayız. Çok istediğimiz zaman da inanıyorum ki kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.





- Ertaç: "Önümüze rahat bakmak istiyoruz"





Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir ise geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Giresunspor maçında takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Sona yaklaştıkça takımın üzerinde baskı oluştuğuna dikkati çeken Ertaç, bu baskıdan çabuk kurtularak önlerine bakmaları gerektiğini vurguladı.

Ertaç, Göztepe maçına ilişkin şunları kaydetti:

"Göztepe maçında seyircilerimizle üç puana ulaşacağız. Seyircilerimiz artık bize inansın. Taraftarlarımız bu maçta bizleri yalnız bırakmasın. Hafta sonu evimizde çok önemli bir maça çıkacağız. Ligde kritik virajlara geldik. Çok az zaman kaldı. Göztepe maçından da puan veya puanlar çıkararak önümüze rahat bakmak istiyoruz. Evkur Yeni Malatyaspor sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşacaktır."