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Başbakan Yardımcısı Kaynak:

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:08

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Çanakkale'den 102 yıl sonra aynı kuşatılmışlığa asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin güneyinden, kuzeyinden her neresinden olursa olsun, aynı kuşatılmışlığa yine bu millet aynı dirençle karşı koyacaktır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Bursa Seyyar Jandarma Taburu Temsili Çanakkale uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları'nın sadece Türkiye değil, dünya tarihi açısından da çok önemli olduğunu belirtti.

Bu savaşın önemli bir savunma savaşı olduğunu ifade eden Kaynak, "Çanakkale, yapıldığı tarihte ve şartlarda İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy diyor ya 'Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela.' Çanakkale'den 102 yıl sonra aynı kuşatılmışlığa asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin güneyinden, kuzeyinden her neresinden olursa olsun aynı kuşatılmışlığa yine bu millet aynı dirençle karşı koyacaktır." diye konuştu.

Kaynak, Çanakkale'nin, kardeşlik, birlik ve beraberliğinin bizzat yerinde görüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Çanakkale Şehitliği'ne gittiğinizde Erbilli ile Erzurumluyu, Şamlı ile Manisalıyı, Bursalı ile Bosnalıyı kucak kucağa vatan için şehit olmuş olarak görürsünüz. Misakımilli sınırları içindeki bu coğrafyanın her bir parçası, Çanakkale'de temsil edilmiştir ve Çanakkale'de şehadet şerbetine ulaşmıştır."

- "Çanakkale hakikaten bir milletin büyük destan yazdığı bir hadisedir"

Çocuklara 102 yıl öncesini, bu şartlarla anlatmanın önemli olduğunu vurgulayan Kaynak, sözlerine şöyle devam etti:

"Öyle bir savaş, öyle bir destan ki neticesinde 'Hey On Beşli' türküsüne konu olmuş. Askeri liselerin birinci sınıfında bile gençlerimiz, evlatlarımız subay yapılmışlar. Çanakkale hakikaten bir milletin 20'nci asra girerken en büyük destan yazdığı bir hadisedir. Bursa'nın o tarihte de aynen şimdiki gibi ülkemizin birlik ve beraberliğine, ülkemizin istiklaline ve istikbaline ne kadar katkı verdiğini böylece bir kere daha idrak etmiş olduk. 6 padişahın ev sahipliği yaptığı Bursa, aynı zamanda Türkiye'de Evlad-ı Fatihan'ın da en çok bulunduğu bir ilimiz. Bursa'nın 21. asırdaki bu kardeşliği, inşallah dünya barışına da örnek olacaktır. Çanakkale'de vatanı ve bayrağı için şehit düşen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Ne diyordu Mustafa Kemal Atatürk, 'Siperler arası 8 metre, birazdan öleceğini biliyor ama ölmeyecek, o şehit olacak. O yüzden bilen elinde Kur'an-ı bilmeyen dua ediyor.' İşte bize güç veren o iman ve bu bayraktır. 15 Temmuz'da da milletimizin elindeki güç, silah, aynı iman ve aynı bayraktır. Kıyamete kadar bu semalarda dalgalanacaktır. İnşallah bu millet kıyamete kadar bu toprakları vatan olarak kullanmaya devam edecektir."

Başbakan Yardımcısı Kaynak, daha sonra Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret etti.

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