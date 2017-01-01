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Protez kullanabilmesi için bacağı ters dikildi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:09
Protez kullanabilmesi için bacağı ters dikildi

KONYA (AA) - Konya'da trafik kazası geçiren Fevzi Aktaş'ın enfeksiyon nedeniyle kesilen bacağının sağlam kısmı ters dikilerek, protez kullanımına uygun hale getirildi.

Selçuk Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran 24 yaşındaki Aktaş'ın, Ortopedi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Acar ve Yrd. Doç. Dr. Ali Güleç tarafından takibe alındığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Acar, Fevzi Aktaş'ın geçirdiği trafik kazasında sol bacak uyluk kemiğinde kırıkların meydana geldiğini belirtti.

Kaza sonucu Aktaş'ın kırılan bacağında oluşan enfeksiyonun kontrol altına alınamadığını ifade eden Acar, "Enfeksiyondan kurtulmak için bacağın kesilmesine karar verdik. Hasta bize başvurduğunda bacağının kesileceğini ve protez kullanmakta ciddi sıkıntılar yaşayacağını biliyordu." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Acar, hastaya, sayılı sağlık merkezlerinde gerçekleştirilen ve protez kullanımı konusunda hayat kalitesini ciddi oranda artıran bir yöntem uygulamayı teklif ettiklerini, hastanın da bu teklifi kabul ettiğini aktardı.

- "Bacağın sağlam olan alt kısmı 180 derecelik ters açıyla dikildi"

Bunun üzerine Yrd. Doç. Dr. Ali Güleç'le gerçekleştirdikleri ameliyat sonrasında hastanın sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Ameliyatla bacağın üst kısmındaki enfeksiyonlu kısım alınarak, sağlam olan alt kısmı 180 derecelik ters açıyla dikildi. Ameliyat sayesinde bilek ekleminin diz kapağı görevi görmesi ve hastanın platin kullanmasında büyük kolaylık sağlaması hedeflendi. Eğer bu yöntem uygulanmasaydı, hastamızın bacağı uyluk kemiğinden itibaren kesilecek ve hastanın geri kalan hayatında protez kullanımı bile sınırlanacaktı. Bunun yanında konum itibarıyla protezden dolayı ciddi bası yaraları oluşacaktı. Ancak bu yöntemle hastamızın hayatı büyük ölçüde kolaylaşacak."

Doktorlarına teşekkür eden Fevzi Aktaş ise "Bacağımın tümünü kaybedecekken, böyle bir yöntemle kullanım açısından bana kolaylık sağlayacak olan protezimle daha iyi olacağımı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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