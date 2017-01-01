Arap yatırımcının tercihi Zigana oldu

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, "Arap iş adamı arkadaşımız, Zigana Kayak Merkezi'nin bulunduğu turizm alanında otel ve birtakım dinlenme tesisleri, organik ürünlerin yetiştirileceği yerler yapmak istiyor. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşerek müracaatlarını alacağız." dedi.

Vali Memiş, Zigana Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede tesis yapmak isteyen Arap iş adamı Dr. Tarık Al-İbrahim Al-Ghamdi'yi makamında kabul etti.

Konuğundan planladığı yatırımına ilişkin bilgi alan Vali Memiş, Gümüşhane'ye büyük yatırımlar yapıldığını belirtti.

Vali Memiş, çift tüp 14,5 kilometre olarak inşa edilen Zigana tünelinin dünyanın en uzun ikinci, Avrupa'nın ise en uzun tüneli olacağını ifade ederek tünel tamamlandığında Gümüşhane il merkezi ile Trabzon arası ulaşım süresinin 40 dakikaya ineceğine dikkati çekti.

Zigana'da kasapların olduğu alanda bu yıl proje başlatacaklarını anlatan Memiş, altyapı, kanalizasyon, içme suyu ve dış cephe giydirmesini yapacaklarını, işletme sahiplerinin de iç mekanları inşa edeceğini aktardı.

Memiş, Zigana'nın standartlarını yükselteceklerini vurgulayarak Zigana'yı çok güzel bir turizm alanı haline getireceklerini söyledi.

Zigana'ya 5 kilometre mesafedeki Limni Gölü'nün muhteşem bir doğa harikası olduğuna işaret eden Memiş, Limni Gölü yolunu betonladıklarını, bariyerlerle yolun standardını yükselteceklerini belirtti.

Vali Memiş, kentin turizmde öne çıkan mekanları Karaca Mağarası ve Süleymaniye Mahallesi'ne yapılan yatırımlara da değinerek "Süleymaniye'yi adeta bir Safranbolu haline getireceğiz. Yüzyıl önce burası bir madenci kentiydi. Romalılardan beri bin yıldır burada madencilik yapılıyor. Müslüman Türkler, gayrimüslim Ermeniler ve Rumlar yüzlerce yıl Süleymaniye'de beraber yaşadı." ifadesini kullandı.

- "Gümüşhane'nin turizm kapısı Zigana'dır"

Gümüşhane'nin turizm kapısının Zigana olduğunu vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:

"Arap iş adamı arkadaşımız, Zigana Kayak Merkezi'nin bulunduğu turizm alanında otel ve birtakım dinlenme tesisleri, organik ürünlerin yetiştirileceği yerler yapmak istiyor. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşerek müracaatlarını alacağız. Bakanlık uygun görürse hemen onların yatırım yapmasını sağlayacağız. Bütün bürokratik prosedürü biz takip edeceğiz. İnşallah bu bir başlangıç olur."

İş adamı Dr. Tarık Al-İbrahim Al-Ghamdi ise Zigana'da organik turistik tesis yapmak istediğini aktararak şunları kaydetti:

"Benim yapmak istediğim tesisten Bolu Abant'ta var. Bungalov evleri sürekli turist dolu. İnşallah ilerleyen günlerde biz de böyle bir yatırım yapmayı düşünüyoruz. Bu yatırımın Zigana'daki diğer esnafa da katkısı olacak. Ben Müslüman ülkede bu yatırımı yapmak istiyorum. Benim yapmak istediğim tesis çok daha farklı olacak. Tesiste her şeyi organik yapacağım. Gençler telefonla uğraşmak yerine tesisin bahçesinde zaman geçirecek. Bahçesinde örneğin koyun, inek, tavuk olacak. Misafirler kendileri gidip ineği sağıp sütü alacak. Gümüşhane'ye daha çok turist gelmesini sağlayacağız."