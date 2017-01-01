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Taha Akgül'ün adı spor salonuna verildi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:34
Taha Akgül'ün adı spor salonuna verildi


SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından yaptırılan, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün ismi verilen spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Üniversite yerleşkesindeki ismini taşıyan spor salonunun açılış töreninde konuşan şampiyon güreşçi Akgül, salona ismini veren yetkililere teşekkür etti.

Sivaslı olduğunu söyleyen Akgül, "Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğunu memleketimize kazandırdım. İsmimin baki kalmasının sağlandığı için teşekkür ediyorum." dedi.

Sivas Valisi Davut Gül ise salona Taha Akgül'ün isminin verilmesinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül ve yeni yetişecek sporcularla Türkiye'nin geleceğinde Sivas güreşte hep söz sahibi olacaktır." diye konuştu.

Türkiye Üniversite Sporları Başkanı Kemal Tamer de son dönemde üniversitelerde spor tesisleri yapımının arttığını ve bunun başarıda en önemli faktörlerden birisi olduğunu belirtti. Sivas'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Tamer, "Sivas, Türk bayrağını Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda defalarca dalgalandırmış sporcuların yetiştiği bir sporcu şehridir." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise Sivas'ın tarihte ata güreşinde her zaman söz sahibi olduğunu dile getirdi. Taha Akgül'ün güreşte dünyanın bir numarası olduğunu vurgulayan Aydın, genç sporculardan geçmiş başarıların üzerinde yeni başarılar elde etmelerini istedi.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da Sivas'ın güreşte üç dünya şampiyonu çıkarmış bir il olduğunu anımsatarak, Türkiye Üniversiteler Güreş Şampiyonasını Sivas'ta düzenlemekten mutlu olduklarını kaydetti.

Sporculara Akgül'ün yolundan gitmeleri tavsiyesinde bulunan Yıldız, şampiyonaya 90'dan fazla üniversiteden bin civarında sporcu katıldığını anlatarak, "Böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın elbette zor tarafları olacaktır. Yönetim, akademisyen ve öğrencilerimizle el ele vererek bu şampiyonayı tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

Yıldız, şampiyonanın 30 Nisan'a kadar süreceğini sözlerine ekledi.

Programda Taha Akgül Spor Salonu'nun açılışının ardından Türkiye Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nın startı verildi.

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