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BOLU (AA) - Dünyanın lezzet ustaları, hünerlerini 3. İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri'nde Bolu'da sergileyecek.

Bolu Belediyesinin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bolu Valiliği ve Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği (YEPAD) ile organize ettiği ve 28-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3. İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri'ne, Türkiye, Ukrayna, Romanya, Mısır, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 450 yarışmacı katılacak.

Dünya Şefler Birliği (WACS) Başkanı Thomas Andreas Gugler ve yurt dışından gelen 36 jüri üyesi, 12 kategoride yarışacak yemek ustalarının hünerlerini değerlendirecek.

Bolu'nun aşçılık diyarı olduğunu belirten Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tabiatın kalbi Bolu, mutfağın da lezzetin de kalbidir. Uluslararası katılımla bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz 'Mutfak Günleri' ile Bolu, Osmanlı mutfağının yanı sıra uluslararası kategorilerde hazırlanan yemeklerle tam bir lezzet şölenine sahne olacak." diye konuştu.

Mutfak Günleri'ni Osmanlı ve Türk mutfağını tüm dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat olarak değerlendiren Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bolu, yıllar yılı zengin mutfağı ve eğitimli aşçıları ile Osmanlı mutfağına hizmet etti ve dünyaya nam saldı. Belediye olarak doğa, spor, sağlık ve kültür turizminde Türkiye'ye için öncü projeleri hayata geçirirken Bolu mutfağını da unutmuyoruz. Aşçılar diyarı Bolu'muzu mutfak kültürümüzü tanıtmak için Bolu İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri'ni 3 yıldır düzenliyoruz. Uluslararası bu organizasyon, Bolu'nun dünyaya açılan bir başka penceresi haline dönüştü."



