26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

3. İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri'ne doğru

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:34

BOLU (AA) - Dünyanın lezzet ustaları, hünerlerini 3. İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri'nde Bolu'da sergileyecek.

Bolu Belediyesinin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bolu Valiliği ve Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği (YEPAD) ile organize ettiği ve 28-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3. İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri'ne, Türkiye, Ukrayna, Romanya, Mısır, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 450 yarışmacı katılacak.

Dünya Şefler Birliği (WACS) Başkanı Thomas Andreas Gugler ve yurt dışından gelen 36 jüri üyesi, 12 kategoride yarışacak yemek ustalarının hünerlerini değerlendirecek.

Bolu'nun aşçılık diyarı olduğunu belirten Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tabiatın kalbi Bolu, mutfağın da lezzetin de kalbidir. Uluslararası katılımla bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz 'Mutfak Günleri' ile Bolu, Osmanlı mutfağının yanı sıra uluslararası kategorilerde hazırlanan yemeklerle tam bir lezzet şölenine sahne olacak." diye konuştu.

Mutfak Günleri'ni Osmanlı ve Türk mutfağını tüm dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat olarak değerlendiren Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bolu, yıllar yılı zengin mutfağı ve eğitimli aşçıları ile Osmanlı mutfağına hizmet etti ve dünyaya nam saldı. Belediye olarak doğa, spor, sağlık ve kültür turizminde Türkiye'ye için öncü projeleri hayata geçirirken Bolu mutfağını da unutmuyoruz. Aşçılar diyarı Bolu'muzu mutfak kültürümüzü tanıtmak için Bolu İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri'ni 3 yıldır düzenliyoruz. Uluslararası bu organizasyon, Bolu'nun dünyaya açılan bir başka penceresi haline dönüştü."


İLGİLİ HABERLER
Ölmek üzereyken bulunan kedi sağlığına kavuştu
YEREL

ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN KEDİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz: &quot;Tabiatın kalbi Bolu, mutfağın da kalbi&quot;
YEREL

BOLU BELEDİYE BAŞKANI ALAADDİN YILMAZ: "TABİATIN KALBİ BOLU, MUTFAĞIN DA KALBİ"
Frigler'in 3 bin 200 yıllık kaya evleri turizme kazandırılıyor
YEREL

FRİGLER'İN 3 BİN 200 YILLIK KAYA EVLERİ TURİZME KAZANDIRILIYOR
Bolu'da 57. Alay Vefa Yürüyüşü'ne yüzlerce kişi katıldı
YEREL

BOLU'DA 57. ALAY VEFA YÜRÜYÜŞÜ'NE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI
Boluspor'da ilk hedef play-off
YEREL

BOLUSPOR'DA İLK HEDEF PLAY-OFF
Bolu'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

BOLU'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı
YEREL

ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 102. YILI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU PAYLAŞTI: KONSERVATUVAR YILLARI, EN SAĞDAKİ KIZ GİBİ OLAN BENİM

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Engin Altan Düzyatan oğlunun fotoğrafını paylaştı