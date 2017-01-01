Samsunlu besicinin dördüz buzağı sevinci

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde montofon ırkı ineğin dördüz buzağı doğurması, sahibini sevindirdi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yakındaş Mahallesi'nde besicilik yapan Erkan Canalp'e ait montofon ırkı inek, suni tohumlama sonucu gerçekleştirdiği doğumda 4 buzağı dünyaya getirdi.

Canalp, yaklaşık 40 yıldır hayvancılık yaptığını, aynı ineğin daha önce 3 kez ikiz buzağı doğurduğunu belirtti.

İneğin dördüz doğurmasının kendileri için sürpriz olduğunu belirten Canalp, şöyle devam etti:

"3 dişi ve 1 erkek buzağı doğuran montofon ırkı ineği, Bursa Karacabey Harası'ndan 3 aylıkken almıştık. Bu ineğin yavrusu da geçtiğimiz günlerde ikiz buzağı doğurdu. İşletmemdeki ineklerden elde ettiğim sütü, buzağıların beslenmesinde takviye olarak kullanıyorum. Buzağıların küçük çocuktan farkı yok. Gece saatlerinde dünyaya geldiler, biz de biberonla ağız sütlerini verdik. Dördüzlerin toparlanması için yumurtayı sütle çırpıp içiriyoruz, vitamin takviyeleri veriyoruz. Kendi yediğimizden onlara da yediriyoruz. Yavruları bizden isteyen oldu ancak satmayı düşünmedik."

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı da Canalp'i tebrik ederek, "Daha önce olduğu gibi bundan sonraki aşamalarda da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.