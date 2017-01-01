26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

3. Türkiye-İran Forumu sona erdi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:49

VAN (AA) - Türkiye Asya Stratejik Araştırmalar Merkezinin (TASAM), İran Dışişleri Bakanlığı Politik ve Uluslararası Araştırma Merkezi (IPIS), Van Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle Van'da düzenlediği, "3. Türkiye-İran Forumu" sona erdi.

Van Organize ve Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Şemsettin Bozkurt, bir otelde düzenlenen forumun "Enerji ve Altyapı Alanında Yeni Anlaşma ve Yatırım Potansiyelleri" başlıklı oturumunda, iki ülkenin ticari potansiyelini harekete geçirmek için istişareler yaptıklarını söyledi.

Bozkurt, İran ve Türkiye'nin ticaret, sanayi ve kalkınmayı güçlendirmek için birbirini iyi tanıması gerektiğini vurguladı.

Yer altı ve yer üstü enerji kaynaklarının tükenmez olmadığını, kaynakların verimli kullanılması için bilginin ekonomiye evrilmesi gerektiğine işaret eden Bozkurt, şöyle konuştu:

"Türkiye ve İran arasında görüşmeler sağlanarak özellikle bölgemizde ortak OSB'ler kurulabilir. Bu OSB'lerde Türkiyeli yatırımcıların İran kaynaklarından, İranlı yatırımcıların da Türkiye'deki kaynaklardan istifade etmesi lazım. Coğrafyamız kaderimiz ise bu kader birliğini, iş birliğini gerçekleştirip, enerjiyi fırsata dönüştürebiliriz. Hayalim, İran-Türkiye arasında özellikle yoksul kalmış bölgelerde altyapı sorunlarını ortadan kaldırarak ortak OSB'ler kurmaktır. Ortak OSB'lerle yoksulluğu ortadan kaldırabiliriz."

- "Ekonomik yatırımlar artırılmalı"

İran Batı Azerbaycan Valiliği Ekonomi Departmanı Müdürü Gholamreza Babaıe de iki ülke arasında hedeflenen 50 milyar dolar ticaret hacmine sınır illerinin iş birliği yapmasıyla ulaşılabileceğini söyledi.

İki ülkede ekonomide markalaşmanın ve seri üretime geçmenin iyi sonuçlar getireceğini anlatan Babaıe, "İki ülkede de ekonomik yatırımlar artırılmalıdır. İran'da çok iyi doğal kaynaklarımız var. Türkiye'de sanayi ve teknoloji çok iyi seviyede. Dolayısıyla Türkiye'deki bu teknoloji kullanılarak doğalgaz konusunda iyi bir sonuç alınabilir." diye konuştu.

"Kamu Diplomasisi, Dil ve Eğitim" konulu oturumda konuşan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da İran'daki Urumiye Üniversitesi ile yakın ilişkiler geliştirdiklerini ve Van'daki bin civarında yabancı öğrenciden 42'sinin İranlı olduğunu bildirdi.

Urumiye Üniversitesi Rektörü Rahim Hobbenaghi de üniversitelerin iki ülkenin ticari ve siyasi ilişkilerinde önemli olduğunu ve bunu daha da geliştirmek için ortak proje ve tezler üreteceklerini aktardı.

"Ekonomi ve İkili ilişkiler" başlıklı oturumda konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Bilgin Aygün de İran ve Türkiye'nin birbirlerinin ekonomilerini tamamlayan faktörlere sahip olduğunu, bu konuda iki ülkenin de birbirini benimsemesi gerektiğini anlattı.

İki gün süren forumun sonunda katılımcılar birlikte fotoğraf çektirdi.

İLGİLİ HABERLER
İran Doğu Azerbaycan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Navadad, Vali Taşyapan'ı ziyaret etti
YEREL

İRAN DOĞU AZERBAYCAN EYALETİ VALİ YARDIMCISI ALİ NAVADAD, VALİ TAŞYAPAN'I ZİYARET ETTİ
YYÜ felsefe topluluğundan anlamlı yardım
YEREL

YYÜ FELSEFE TOPLULUĞUNDAN ANLAMLI YARDIM
&quot;Ağlayan gelinler&quot; büyülüyor
YEREL

"AĞLAYAN GELİNLER" BÜYÜLÜYOR
Mahalle okul yöneticilerine yönelik iş yeri sağlık ve güvenlik toplantısı
YEREL

MAHALLE OKUL YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK İŞ YERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK TOPLANTISI
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Çaldıran'da bahar temizliği seferberliği
YEREL

ÇALDIRAN'DA BAHAR TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ
Van'da TEOG sınavı başladı
YEREL

VAN'DA TEOG SINAVI BAŞLADI
Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Başkale'de 16 göçmen yakalandı
YEREL

BAŞKALE'DE 16 GÖÇMEN YAKALANDI
Van'da hüzün çiçekleri açtı
YEREL

VAN'DA HÜZÜN ÇİÇEKLERİ AÇTI
Van Büyükşehir Belediyesi sınava girecek öğrencileri ücretsiz taşıyacak
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERİ ÜCRETSİZ TAŞIYACAK
İpekyolu Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Türkerler Holding'den İHA'ya ziyaret
YEREL

TÜRKERLER HOLDİNG'DEN İHA'YA ZİYARET
3. Türkiye-İran Forumu
YEREL

3. TÜRKİYE-İRAN FORUMU
ASİMDER'den '24 Nisan' tepkisi
YEREL

ASİMDER'DEN '24 NİSAN' TEPKİSİ
İpekyolu'nda 3 bin öğrenci ile sahil temizliği
YEREL

İPEKYOLU'NDA 3 BİN ÖĞRENCİ İLE SAHİL TEMİZLİĞİ
Van'da 3 bin öğrenci çöp topladı
YEREL

VAN'DA 3 BİN ÖĞRENCİ ÇÖP TOPLADI
3. Türkiye-İran Forumu Van'da başladı
YEREL

3. TÜRKİYE-İRAN FORUMU VAN'DA BAŞLADI
İçme suyu depolarından inceleme
YEREL

İÇME SUYU DEPOLARINDAN İNCELEME
Özalplı minikler için tiyatro gösterisi
YEREL

ÖZALPLI MİNİKLER İÇİN TİYATRO GÖSTERİSİ
3. Türkiye-İran Forumu
YEREL

3. TÜRKİYE-İRAN FORUMU
Van'da ÇEMATEM kuruluyor
YEREL

VAN'DA ÇEMATEM KURULUYOR
Gürpınar'da 23 Nisan etkinlikleri
YEREL

GÜRPINAR'DA 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ
Van'da ulaşıma yeni düzenleme
YEREL

VAN'DA ULAŞIMA YENİ DÜZENLEME
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU PAYLAŞTI: KONSERVATUVAR YILLARI, EN SAĞDAKİ KIZ GİBİ OLAN BENİM

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Engin Altan Düzyatan oğlunun fotoğrafını paylaştı