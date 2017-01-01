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VAN (AA) - Türkiye Asya Stratejik Araştırmalar Merkezinin (TASAM), İran Dışişleri Bakanlığı Politik ve Uluslararası Araştırma Merkezi (IPIS), Van Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle Van'da düzenlediği, "3. Türkiye-İran Forumu" sona erdi.

Van Organize ve Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Şemsettin Bozkurt, bir otelde düzenlenen forumun "Enerji ve Altyapı Alanında Yeni Anlaşma ve Yatırım Potansiyelleri" başlıklı oturumunda, iki ülkenin ticari potansiyelini harekete geçirmek için istişareler yaptıklarını söyledi.

Bozkurt, İran ve Türkiye'nin ticaret, sanayi ve kalkınmayı güçlendirmek için birbirini iyi tanıması gerektiğini vurguladı.

Yer altı ve yer üstü enerji kaynaklarının tükenmez olmadığını, kaynakların verimli kullanılması için bilginin ekonomiye evrilmesi gerektiğine işaret eden Bozkurt, şöyle konuştu:

"Türkiye ve İran arasında görüşmeler sağlanarak özellikle bölgemizde ortak OSB'ler kurulabilir. Bu OSB'lerde Türkiyeli yatırımcıların İran kaynaklarından, İranlı yatırımcıların da Türkiye'deki kaynaklardan istifade etmesi lazım. Coğrafyamız kaderimiz ise bu kader birliğini, iş birliğini gerçekleştirip, enerjiyi fırsata dönüştürebiliriz. Hayalim, İran-Türkiye arasında özellikle yoksul kalmış bölgelerde altyapı sorunlarını ortadan kaldırarak ortak OSB'ler kurmaktır. Ortak OSB'lerle yoksulluğu ortadan kaldırabiliriz."

- "Ekonomik yatırımlar artırılmalı"

İran Batı Azerbaycan Valiliği Ekonomi Departmanı Müdürü Gholamreza Babaıe de iki ülke arasında hedeflenen 50 milyar dolar ticaret hacmine sınır illerinin iş birliği yapmasıyla ulaşılabileceğini söyledi.

İki ülkede ekonomide markalaşmanın ve seri üretime geçmenin iyi sonuçlar getireceğini anlatan Babaıe, "İki ülkede de ekonomik yatırımlar artırılmalıdır. İran'da çok iyi doğal kaynaklarımız var. Türkiye'de sanayi ve teknoloji çok iyi seviyede. Dolayısıyla Türkiye'deki bu teknoloji kullanılarak doğalgaz konusunda iyi bir sonuç alınabilir." diye konuştu.

"Kamu Diplomasisi, Dil ve Eğitim" konulu oturumda konuşan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da İran'daki Urumiye Üniversitesi ile yakın ilişkiler geliştirdiklerini ve Van'daki bin civarında yabancı öğrenciden 42'sinin İranlı olduğunu bildirdi.

Urumiye Üniversitesi Rektörü Rahim Hobbenaghi de üniversitelerin iki ülkenin ticari ve siyasi ilişkilerinde önemli olduğunu ve bunu daha da geliştirmek için ortak proje ve tezler üreteceklerini aktardı.

"Ekonomi ve İkili ilişkiler" başlıklı oturumda konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Bilgin Aygün de İran ve Türkiye'nin birbirlerinin ekonomilerini tamamlayan faktörlere sahip olduğunu, bu konuda iki ülkenin de birbirini benimsemesi gerektiğini anlattı.

İki gün süren forumun sonunda katılımcılar birlikte fotoğraf çektirdi.