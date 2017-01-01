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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Kırşehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:52

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de kavga eden iki kardeşten birinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu caddede yürürken saçma isabet eden 2 kişi yaralandı.

Aşıkpaşa Mahallesi'nde bir resmi kurum önünde karşılaşan H.H ile kardeşi M.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H, yanında getirdiği av tüfeğiyle etrafa ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, caddede yürüyen O.K. ve F.A'ya isabet etti.

Yaralanan 2 kişi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan O.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobille Boztepe ilçesi istikametine kaçan H.H, polis ekiplerince yakalandı.

Soruşturma sürüyor.

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