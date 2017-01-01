Ardahan'da işgalci Rus subayının çürümemiş cesedinin bulunması

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KARS (AA) - Ardahan'da inşaat alanındaki kazıda bulunan, 1877-78 Rus işgali döneminde hayatını kaybettiği düşünülen ve üniformasıyla gömülen Rus subayın büyük bölümü çürümeyen cesedi, Kars'a getirilip bir müzede muhafaza altına alındı.

Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarın değerlendirilmesiyle Ardahan'ın Karagöl Mahallesi'nde vatandaşlarca kazı çalışması yapılan bir inşaat alanında toprağın altında yer alan ve özel oda şeklinde düzenlenen mezar bulunduğunu anımsattı.

Soruşturmayı yürüten Ardahan Başsavcılığın talimatıyla kurumlarından uzman personel istediğini anlatan Alp, görevlendirdikleri uzman 2 arkeoloğu Ardahan'a gönderdiklerini ifade etti.

Alp, arkeologların çeşitli çalışmalar sonrası tabutu açtıklarını belirterek "Heyet tarafından tabut kapağı açılınca içerisinde üniformalı bir Rus askerine ait iskelet olduğu görüldü. Muhtemelen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Kars ve Ardahan'ın Ruslar tarafından işgalinde görev yapan bir asker." dedi.

- "Üniformasında 3 yıldız ve 20 rakamı var"

Ceset üzerinde inceleme yapıldığını dile getiren Alp, "Tabuttaki kişi, Ardahan'da bir Rus garnizonunda görev yapan Rus yüzbaşı. Çünkü üniformasında 3 yıldız ve 20 rakamı var. Muhtemelen rakam bu subayın sicil numarası olabilir." diye konuştu.

Alp, iskelete yapılan inceleme hakkında Ardahan Cumhuriyet Savcısına gerekli bilgilerin verildiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Tabut, içindeki ceset ile savcının talimatıyla Kars'a nakledilmiş ve Kars Müzesi'ndeki emanet deposuna alınarak yerine konulmuştur. Bu konuda Müzeler Genel Müdürlüğümüze, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza gerekli bilgileri, raporları sunacağız ve gelen talimatlar doğrultusunda gerekli işlemleri yapacağız."