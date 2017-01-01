26 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ'daki bıçaklı kavga

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:27

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, cinayet şüphesi ile dün gözaltına alınan F.K (15) emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

- Olay

Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, F.K. ve B.A. (17) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmış, taraflar arsında kavgaya dönüşen olayda, B.A. döner bıçağıyla yaralanmıştı.

Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan B.A. müdahalelere rağmen kurtarılamamış, olay yerinden kaçan F.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.


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