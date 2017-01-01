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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:29

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Onur Darıcı (20) yönetimindeki 58 HH 521 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla karayolunun Altınyayla kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak, tarlaya devrildi.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Yasin Başak (18) ve Ömer Yıldırım (31) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçta bulunanların, sürücü Darıcı'nın dedesinin ilçeye bağlı Uçuk köyündeki cenaze törenine katıldıktan sonra Şarkışla'ya dönmek için yola çıktığı öğrenildi.

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