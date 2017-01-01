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"Siyaset, Liderlik ve Şehircilik" Konferansı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:32

GAZİANTEP (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "İyi bir lider toplum için gelecek hazırlamak zorundadır. Hedefini toplumun geleceğine kilitlemelidir. Dünyayı iyi okuyup bütün gelişmeleri görmek suretiyle daha ilerisini yapmak zorunda." dedi.

Topbaş, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Siyaset, Liderlik ve Şehircilik" konulu konferansta, bugünün dünyasında tüm insanların kaderlerinin birbirine bağlı olduğunu, artık insanların ortak kaderi paylaştığını söyledi.

Dünyanın herhangi bölgesindeki bir olumsuzluğunun anında bütün dünyayı etkilediğini ifade eden Topbaş, "Kimse kendi coğrafyasında, kendi kentinde, kendi ülkesinde yalnız kalmıyor. Artık her şey uluslararası bir ölçekte cereyan ediyor. Gerçekten baş döndürücü bir değişim ve gelişim var. Böyle bir dünyada Türkiye, yeniden kendini hissettirecek, buna ayak uyduracak bir seviyeye gelmek zorunda. Aksi takdirde izler durumda kalır, gerilerde durursunuz." dedi.

Topbaş, ecdadın asla sömürgeci olmadığını, gittiği her yere medeniyet götürdüğünü ve herkese insancıl yaklaştığını dile getirerek, Türklerin dünyaya medeniyeti öğreten bir millet olduğunu vurguladı.

Bir toplumun gücünün yetişmiş insan gücüyle ölçüldüğünü anımsatan Topbaş, şöyle konuştu:

"Öz benliğimizden taviz vermeden, hem kendi ulusumuza hem tüm insanlığa katkılar sunmak zorundayız. Bütün canlılarda liderlik müessesi vardır. Biz birçok liderler yetiştirmiş, onların arkasında birçok devletler kurmuş bir milletiz. Liderlerin dünyayı ve gelişmeleri okuyabilme kabiliyeti vardır. Her durumu iyi okuyabilmesi gerekir. Akıl ve bilginin gösterdiği yolda hareket eder lider. Lider devamlı kendisini yenileyebilmelidir, yeniliklere açık olmak zorundadır. İyi bir lider toplum için gelecek hazırlamak zorundadır. Hedefini toplumun geleceğine kilitlemelidir. Dünyayı iyi okuyup bütün gelişmeleri görmek suretiyle daha ilerisini yapmak zorunda.''

Belediye başkanlarının bir CEO, bir iş adamı gibi olması gerektiğini ifade eden Topbaş, şunları kaydetti:

''İstanbul'da yaptıklarımızı dünya takdir ediyor. 13 yılda başkan olarak yaptığım yatırımların bedeli 98 milyar. Bu yılki yatırım bütçesi 16,5 milyar. Devlete günü gelmiş 1 lira borcumuz yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize söylediği bir şey var: Zaman, para ve insan yönetiminde başarılı olacaksınız. Zamanı, insanı ve parayı yöneten başarılı olur. Bir lider, kent yönetici her şeyi düşünmek zorunda. Biz katkısı olmayan bebe bisküvilerinin yapılması konusunda çalışmalar başlattık, başardık ve şimdi onu seri imalata dönüştürmek için makine siparişleri verdik. Fındık ezmeli çikolata da üreteceğiz. Tamamen doğal olmak üzere halka bunu sunacağız. Sadece tek düze değil çok farklı düşünmek zorundayız. Daha neler yapabilirizi düşünmeliyiz. Bu yıl 26,5 milyon lale soğanı diktik İstanbul'a. 350 bin aile bunu üretti, dikti ve çalıştı. Bir ekonomi oluştu, kültür geri döndü. Şehirlerde vizyoner liderlere ihtiyaç var."


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