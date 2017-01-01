Zirai don kayısıya zarar verdi

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MALATYA (AA) - Malatya'da etkili olan zirai don nedeniyle kayısıda zarar oluştu.

Yeşilyurt Ziraat Odası başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 24 ve 25 Nisan gecelerindeki zirai don nedeniyle bazı bölgelerde kayısıda zarar oluştuğunu söyledi.

Kayısıdaki zararın tespit edilmesi için Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün saha çalışmaları yapacağını aktaran Solmaz, şunları söyledi:

"Bin 500 rakımdan yüksek bölgelerde kayısı çiçeklenme döneminde, bu bölgelerde zirai don dolayısıyla hasar var. Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi ve rakımı düşük olduğu dere yataklarında da zarar var. Akçadağ ilçesi Tohma Çayı Havzası ve Ören mahallelerinde ise kayısı çağla döneminde hasar gördü. Rekolte kaybı konusunda bir şey söylemek doğru olmaz, çalışmaların ardından zirai donun ne oranda etkili olduğu ortaya çıkacak."

Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) da ihbarlar doğrultusunda zararı belirleme faaliyetine başladığını ifade eden Solmaz, bu çalışmalarından sonra bu yılki tahmini kayısı rekoltesinin ortaya konabileceğini dile getirdi.